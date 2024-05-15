Найближчі півтора місяця ворог буде активно проводити ударно-штурмові дії у Харківській області - комбат 92-ї ОМБр Федоренко

Про це повідомив командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко в етері телеканалу "Еспресо".

"Важливо розуміти, що у противника є невеличкий "люфт" по часу - півтора місяця, коли Сили оборони отримають максимальну кількість засобів, у рамках загальновійськової допомоги. Тоді на більшості відтинках ми зможемо позбавити ворога вчиняти ударно-штурмові дії. Саме тому найближчі півтора місяця противник буде достатньо активно проводити ударно-штурмові дії в Харківській області. Росіяни будуть задіювати резерви і все наявне озброєння. Це потрібно розуміти, зокрема харків'янам, які проживають у місті. Потрібно дослуховуватися до сирен, бути максимально уважними і обережними, уникати місць скупчення людей і все-таки намагатися дбати про себе, з точки зору безпекового плану. Всі звикли вже до війни, звикли до прильотів, але до укриття потрібно прямувати завжди", - заявив Федоренко.

Противник має намір повністю знищити українську державність. У ворога є поетапність окупації українських територій, каже комбат 92-ї ОМБр.

"Ці амбіції у росіян залишаються по сьогоднішній день. Пріоритетними областями залишаються Донецька і Луганська. Щоб противнику, на його думкою, максимально активно рухатися Донецькою і Луганською областями, потрібно було певну кількість сил та засобів, які приймали участь в бойових діях на цих напрямках, відтягнути в інше місце. Інформаційна пропаганда в Російській Федерації це підтримує, мовляв Харків - дуже важливе місце. Тому вони почали переходити державний кордон і штурмувати позиції саме в Харківській області. Для нас це також надзвичайно важливе стратегічне місто. Тому так чи інакше, Сили оборони будуть задіювати там резерви", - додав Федоренко.

На його думку, ворог не буде мати значних тактичних успіхів на полі бою.

"До зустрічі противника готувалися. Це стосується інженерно-фортифікаційних споруд і кількості сил та засобів, які задіяні для оборони Харківської області. Також через міжнародну військову допомогу ми будемо мати можливості бити основні засоби противника більш ретельно. А це авіація, яка застосовує керовані авіабомби, різні пускові установки, які обстрілюють як місто Харків, так і прифронтовому, фронтову територію. Тому буде складно, але ми точно вистоїмо", - зауважив він.