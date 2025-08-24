Найліпша гарантія безпеки - це сильна потужна Україна, - президент Австрійського руху Пан-Європа Клоучек
Решта західного світу недостатньо потужна для того, щоб надати Україні таку підтримку, якої потребує наша країна
Таку думку висловив президент Австрійського руху Пан-Європа Райнхард Клоучек в етері Еспресо.
"Правду кажучи, Будапештський меморандум як гарантія безпеки, ми думаємо про це, це зламана гарантія. Решта світу, західного світу, недостатньо потужна для того, щоб надати підтримку Україні, таку підтримку, що її потребує країна", - сказав він.
Райнхард Клоучек вважає, що накращою гарантією безпеки для України є те, щоб наша країна мала всі засоби для того, аби боронити себе самостійно.
"Мій висновок такий, що найліпша гарантія безпеки - це сильна потужна Україна. І треба боротися за підтримку таку, щоб Україна могла боротися за себе. Якщо ви зможете боронитися, то тоді буде гарантія не повернення агресії з боку Росії", - додав президент Австрійського руху Пан-Європа Райнхард Клоучек.
