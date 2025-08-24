Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Найліпша гарантія безпеки - це сильна потужна Україна, - президент Австрійського руху Пан-Європа Клоучек
Ексклюзив

Найліпша гарантія безпеки - це сильна потужна Україна, - президент Австрійського руху Пан-Європа Клоучек

Марина Клюєва
24 серпня, 2025 неділя
14:05
Війна з Росією ВПС ЗСУ

Решта західного світу недостатньо потужна для того, щоб надати Україні таку підтримку, якої потребує наша країна

Зміст

Таку думку висловив президент Австрійського руху Пан-Європа Райнхард Клоучек в етері Еспресо.

"Правду кажучи, Будапештський меморандум як гарантія безпеки, ми думаємо про це, це зламана гарантія. Решта світу, західного світу, недостатньо потужна для того, щоб надати підтримку Україні, таку підтримку, що її потребує країна", - сказав він.

Райнхард Клоучек вважає, що накращою гарантією безпеки для України є те, щоб наша країна мала всі засоби для того, аби боронити себе самостійно.

"Мій висновок такий, що найліпша гарантія безпеки - це сильна потужна Україна. І треба боротися за підтримку таку, щоб Україна могла боротися за себе. Якщо ви зможете боронитися, то тоді буде гарантія не повернення агресії з боку Росії", - додав президент Австрійського руху Пан-Європа Райнхард Клоучек.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Європа
військові
ЗСУ
допомога Україні
гарантії безпеки
