"Назад до СРСР": у Кремлі хочуть запровадити податок на бездітність для мешканців ТОТ України
Російська влада запропонувала ввести податок на бездітність для жителів тимчасово окупованих українських територій
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
"На Росії вирішили піти шляхом кривавого маршала Жукова і будуть змушувати народжувати гарматне м’ясо для воєн, які розв’язує Кремль. Йдеться про запровадження податку на ті сім’ї, які не мають дітей", - наголосили у Спротиві.
За їхніми даними, з таким законопроєктом виступив депутат російської державної думи Андрій Гурульов.
Зокрема, чиновник пропонує у майбутньому витрачати закумульовані кошти нібито на "патріотичне" виховання дітей-сиріт.
"Тобто готувати майбутній мобілізаційний ресурс для міністерства нападу РФ", - зазначають у ЦНС.
- Також нещодавно у Росії затвердили ініціативу, за якою учні середніх шкіл з тимчасово окупованих територій України змушені носити уніформу, що за дизайном нагадує часи Другої світової війни.
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