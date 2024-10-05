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"Назад до СРСР": у Кремлі хочуть запровадити податок на бездітність для мешканців ТОТ України

Світлана Кравченко
5 жовтня, 2024 субота
13:54
Війна з Росією Держдума РФ. Виступає Володін

Російська влада запропонувала ввести податок на бездітність для жителів тимчасово окупованих українських територій

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Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"На Росії вирішили піти шляхом кривавого маршала Жукова і будуть змушувати народжувати гарматне м’ясо для воєн, які розв’язує Кремль. Йдеться про запровадження податку на ті сім’ї, які не мають дітей", - наголосили у Спротиві.

За їхніми даними, з таким законопроєктом виступив депутат російської державної думи Андрій Гурульов.

Зокрема, чиновник пропонує у майбутньому витрачати закумульовані кошти нібито на "патріотичне" виховання дітей-сиріт.

"Тобто готувати майбутній мобілізаційний ресурс для міністерства нападу РФ", - зазначають у ЦНС.

  • Також нещодавно у Росії затвердили ініціативу, за якою учні середніх шкіл з тимчасово окупованих територій України змушені носити уніформу, що за дизайном нагадує часи Другої світової війни.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
окуповані території
окупанти
Економіка
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