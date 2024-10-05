"Назад до СРСР": у Кремлі хочуть запровадити податок на бездітність для мешканців ТОТ України

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"На Росії вирішили піти шляхом кривавого маршала Жукова і будуть змушувати народжувати гарматне м’ясо для воєн, які розв’язує Кремль. Йдеться про запровадження податку на ті сім’ї, які не мають дітей", - наголосили у Спротиві.

За їхніми даними, з таким законопроєктом виступив депутат російської державної думи Андрій Гурульов.

Зокрема, чиновник пропонує у майбутньому витрачати закумульовані кошти нібито на "патріотичне" виховання дітей-сиріт.

"Тобто готувати майбутній мобілізаційний ресурс для міністерства нападу РФ", - зазначають у ЦНС.