Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Не мали впевненості, що зброя спрацює": експерт Притула про підготовку РФ до ядерного удару по Україні наприкінці 2022 року
Ексклюзив

"Не мали впевненості, що зброя спрацює": експерт Притула про підготовку РФ до ядерного удару по Україні наприкінці 2022 року

9 березня, 2024 субота
18:33
Війна з Росією імітація ядерного вибуху

Військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула розкрив деталі щодо підготовки Росії до ядерного удару по Україні наприкінці 2022 року

Про це він сказав у етері Еспресо.

На запитання про те, чи справді РФ планувала ядерний удар по Україні наприкінці 2022 року, Притула відповів: "Загроза дійсно була і ми всі були її очевидцями, просто ми не зрозуміли про що мова, я тоді не став про це казати, щоб не викликати паніки".

Експерт нагадав, як Росія почала поширювати фейк про "брудну бомбу", яку начебто Україна хоче застосувати на великій висоті для того, щоб радіоактивні матеріали розсіялись по певній території.

"Що це було? Тому що сенсу в цій маячні не було, але якщо вітер дує, то треба розуміти звідки він дує й чому. Про що йде мова: ядерна боєголовка складається зі звичайної вибухівки та радіоактивного матеріалу, який при з'єднанні за допомогою вибухівки утворює критичну масу, далі відбувається вибухова ланцюгова реакція. Якщо компоненти цієї боєголовки вийшли з ладу, наприклад, ядерні запали, які є джерелом нейтронів, там змінився склад звичайної вибухівки, що не дає необхідної швидкості й щільності, змінився ізотопний склад радіоактивного матеріалу, то ядерного вибуху не відбудеться. У такому випадку під дією звичайної вибухівки радіоактивна речовина розсіюється в повітрі", - пояснює  полковник запасу СБУ й додає, що саме через ймовірність невдалого  застосування ядерної зброї РФ поширила цю легенду.

Притула наголосив, що інформація від CNN відповідає дійсності.

"Але що пішло не так? Скоріш за все вони не мали жодної впевненості, що в них ядерна їхня зброя спрацює, надто багато років пройшло з часу останніх випробувань - це вже понад 30 років. Про це саме каже і виступ Путіна 21 лютого 2023 року перед його зібранням, коли він наприкінці дав доручення міністерствам енергетики та оборони підготуватись до випробувань ядерної зброї. Поки що їх не було", - підсумував експерт.

  • Наприкінці 2022 року США почали "серйозну підготовку" до того, що Росія могла завдати ймовірного удару по Україні ядерною зброєю, написало CNN із посиланням на власні джерела. 
Теги:
Новини
Росія
російська армія
ядерна зброя
ядерна небезпека
Читайте також:
Валерій Залужний
9 березня, 2024 субота
Залужний до призначення послом у Британії пройшов ВЛК, де його визнали непридатним, - ЗМІ
Данило Гетманцев
8 березня, 2024 п'ятниця
Гетманцев назвав збільшення кількості ФОП в Україні спробою уникнути мобілізації
Ентоні Джошуа
9 березня, 2024 субота
Вечір боксу у Саудівській Аравії: Джошуа знищив Нганну у другому раунді
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.04
    Купівля 38.04
    Продаж 38.55
  • EUR
    Купівля 41.43
    Продаж 42.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
9 березня
18:59
Роберт де Ніро
"Справжній монстр". Де Ніро пояснив, чому ніколи не зіграв би Трампа
18:59
Оновлено
Забиває Андрій Бацула. "Чорноморець" - "Ворскла" 0:1 (9 березня 2024 року)
"Ворскла" перемогла "Чорноморець": результати та розклад матчів 20-го туру УПЛ
18:45
Музей у Харкові відкрив безкоштовний доступ до видання "Кобзаря", випущеного за життя Шевченка
18:45
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Вже складається зрозумілою ситуація щодо маневрів у наступні місяці, які будуть здійснюватися Москвою, - Безсмертний
18:05
OPINION
Андрій Кокотюха
Перевзулися чи прозріли: що показав конфлікт Єфросиніної та Соловій
18:03
На заводі Amazon почали працювати людиноподібні роботи
18:02
вибори днр
Лубінець закликав іноземних журналістів не висвітлювати події на ТОТ України, пов’язані із псевдовиборами
18:01
OPINION
Обкладинка тижневика Миколи Княжицького
Політичні перспективи Залужного, ЄС потребує українського зерна, РПЦ буде заборонена, - пдісумки тижня від Миколи Княжицького
18:00
кіно, люди дивляться фільм
ТОП мелодрам та мотивуючих фільмів з Дженіфер Лоуренс
17:48
Оновлено
На Одещині на вулиці знайшли тіло військовослужбовця: поліція затримала підозрюваного у вбивстві
17:44
Артем Мілевський
"Це було місяцями". Мілевський розповів, як спився після повномасштабного вторгнення
17:34
новини Львова
У США вперше відзначають День заручників і неправомірно затриманих
17:34
Огляд
Сергій Ребров та Віталій Миколенко (праворуч)
Ребров обрав склад для битви за Євро, а росіяни готують Камбососа до бою з Ломаченком: огляд українського спорту за тиждень
17:27
Ексклюзив
мурал з Шевченком
На барикадах Шевченко звучить зовсім інакше, ніж у класах, - Капранов
17:24
ракетний удар Чернігівщина
На Чернігівщині від обстрілу РФ постраждав 51-річний чоловік: міна впала на погріб, який він використовував як укриття
17:10
Ексклюзив
путін, путлер
Путін незадоволений станом війни, але його цілком влаштовує стан економіки та російського суспільства, - політолог Морозов
17:09
"Чимало нарікань на пайки": Міноборони перевірило склади з харчуванням для ЗСУ на сході та в центрі України
17:04
Володимир Кара-Мурза
Російському політв'язню Кара-Мурзі не дали привітати доньку з повноліттям
17:02
Ексклюзив
У Бородянці проходять рекордні читання віршів Шевченка (9 березня 2024 року)
У Бородянці пройшли рекордні читання віршів Шевченка
16:42
Німецький союз міст просить грошей на підземні укриття
16:36
Ексклюзив
рух Чесно
Місцеві ради Харкова та Запоріжжя лишаються закритими для громадян, - рух ЧЕСНО
16:34
скарлатина, висока температура
На Одещині зросла захворюваність на скарлатину: за рік вже зафіксували 61 випадок серед дітей, з них один - летальний
16:27
ООН
Канада та Швеція відновлюють фінансування Палестинського агентства ООН
16:01
OPINION
Тарас Радь
Блокування кордону з Польщею — початок перемовин про вступ України до ЄС
15:43
Оновлено
Нікопольщина
Приїхали до батьків, верталися з церкви: внаслідок обстрілу Нікопольщини загинув 16-річний студент, його брат у реанімації
15:42
ФСБ застрелила двох громадян Казахстану у селі Коряково Калузької області РФ
ФСБ застрелила двох громадян Казахстану, які нібито збиралися напасти на синагогу в Москві
15:38
Ексклюзив
Дніпро, Херсонщина
Переправа ворога через Дніпро на правий берег фактично неможлива: Гуменюк про оборонні рубежі Херсонщини
15:36
Судно AROYAT
Перше судно з гуманітарною допомогою для Гази вирушить з Кіпру
15:30
фейк
"В України закінчується мобілізаційний резерв": росЗМІ поширюють черговий фейк
15:18
у ГУР вважають, що полк Кастуся Каліновського стане основою армії вільної Білорусі
"Заживеш щасливо, коли москаля над тобою не буде": у ГУР вважають, що полк Кастуся Каліновського стане основою армії вільної Білорусі
15:09
Оновлено
шевченківська премія
Шевченківська премія-2024: оголошено лауреатів
15:09
Ексклюзив
Валерій Залужний і Сергій Шаптала
Йдеться про знищення можливої військово-політичної опозиції: військовий експерт Снєгирьов про результати ВЛК Залужного та Шаптали
15:09
Пропалестинські активісти пошкодили портрет лорда Бальфура у Кембріджі
14:37
конгрес США
У Вашингтоні чоловік з молотком намагався потрапити до Капітолія
14:16
Ексклюзив
Трамп і Байден
У США ситуація розвивається точнісінько по сценарію, який був в 1979-1980 роках: Безсмертний про затримку американської допомоги Україні
14:08
OPINION
Радомир Мокрик
Соловій vs Єфросиніна: чи вагомим є аргумент "запиту публіки"?
14:06
ЗСУ
ЗСУ утримують позиції та розширюють плацдарм на лівобережжі Дніпра
13:58
Стефан Сежурне
Україна не просить нас відправляти війська, але ми нічого не виключаємо найближчим часом, - голова МЗС Франції
13:51
Туреччина й США обговорили шляхи припинення вторгнення Росії в Україну
Туреччина й США обговорили шляхи припинення вторгнення Росії в Україну: Анкара закликає до діалогу
13:47
Ексклюзив
путін
Варто розраховувати, що Путін буде при владі до 2036 року, - політолог Морозов
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV