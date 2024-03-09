"Не мали впевненості, що зброя спрацює": експерт Притула про підготовку РФ до ядерного удару по Україні наприкінці 2022 року

Про це він сказав у етері Еспресо.

На запитання про те, чи справді РФ планувала ядерний удар по Україні наприкінці 2022 року, Притула відповів: "Загроза дійсно була і ми всі були її очевидцями, просто ми не зрозуміли про що мова, я тоді не став про це казати, щоб не викликати паніки".

Експерт нагадав, як Росія почала поширювати фейк про "брудну бомбу", яку начебто Україна хоче застосувати на великій висоті для того, щоб радіоактивні матеріали розсіялись по певній території.

"Що це було? Тому що сенсу в цій маячні не було, але якщо вітер дує, то треба розуміти звідки він дує й чому. Про що йде мова: ядерна боєголовка складається зі звичайної вибухівки та радіоактивного матеріалу, який при з'єднанні за допомогою вибухівки утворює критичну масу, далі відбувається вибухова ланцюгова реакція. Якщо компоненти цієї боєголовки вийшли з ладу, наприклад, ядерні запали, які є джерелом нейтронів, там змінився склад звичайної вибухівки, що не дає необхідної швидкості й щільності, змінився ізотопний склад радіоактивного матеріалу, то ядерного вибуху не відбудеться. У такому випадку під дією звичайної вибухівки радіоактивна речовина розсіюється в повітрі", - пояснює полковник запасу СБУ й додає, що саме через ймовірність невдалого застосування ядерної зброї РФ поширила цю легенду.

Притула наголосив, що інформація від CNN відповідає дійсності.

"Але що пішло не так? Скоріш за все вони не мали жодної впевненості, що в них ядерна їхня зброя спрацює, надто багато років пройшло з часу останніх випробувань - це вже понад 30 років. Про це саме каже і виступ Путіна 21 лютого 2023 року перед його зібранням, коли він наприкінці дав доручення міністерствам енергетики та оборони підготуватись до випробувань ядерної зброї. Поки що їх не було", - підсумував експерт.