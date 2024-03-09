США готувалися до ймовірного ядерного удару РФ по Україні наприкінці 2022 року, - CNN

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Білий дім був особливо стурбований тим, що Росія застосує тактичну або бойову ядерну зброю.

"Тривога адміністрації була не просто гіпотетичною - вона також була на основі деяких даних, які ми отримали. Ми повинні були спланувати все так, аби опинитись у кращій ситуації на випадок, якщо це станеться", - йдеться у джерелі.

Наприкінці літа 2022 року ЗСУ активно наступали на правобережжі Херсонщини, наближаючи до окупованого обласного центру. Тоді війська РФ опинились під загрозою оточення і в США остерігались, що такі втрати можуть спонукати Кремль до застосування ядерної зброї. Водночас вони побоювалися, що президент РФ Володимир Путін, який на той час вже оголосив Херсон "часиною Росії", може сприйняти втрату міста як пряму загрозу для себе та РФ.

Водночас російська пропаганда поширювала нову "історію" про українську брудну бомбу, яка, на думку офіційних осіб США, могла бути прикриттям для російської ядерної атаки. Також західні спецслужби отримали інформацію про те, що зараз між російськими офіційними особами відкрито обговорюється ядерний удар.

"Більше хвилювало те, що росіяни говорили подібні речі або як привід зробити щось божевільне, або як прикриття для того, що вони самі хотіли зробити. Тож це було досить тривожним", - додали у джерелі.