"Не мають потужних систем ППО": генерал армії України Маломуж про удари по російських військових аеродромах
Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж вважає, що успішні результати атак Сил оборони по російських аеродромах підтверджують факт, що росіяни не мають потужних систем ППО, щоб захистити свої летовища
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Україна змінює стратегію ведення війни. Вже кілька тижнів Сили оборони проводять системні атаки на військові обʼєкти на території РФ. Для цього ми застосовуємо далекобійні дрони, які можуть нести різні типи зарядів - від 40 кг до 500 кг. Такі типи дронів можуть вражати великі військові обʼєкти, літаки, аеродроми та системи управління й склади боєприпасів. Це те, що буде обмежувати РФ у можливостях завдавати ударів по наших військах", - пояснив Маломуж.
За словами генерала, удари по російських аеродромах мають стати системними.
"Наші удари по військових аеродромах на території РФ також повинні вплинути на застосування стратегічної авіації противника. Саме з аеродромів Мурманської області й інших ворог завдає ударів по нашій території. Удари по аеродромах РФ мають стати системними, оскільки це потенційне знищення літаків й системи управління польотами. До речі, до аеродрому в Мурманській області від нашого кордону понад 2000 км. Тобто, така відстань нам вже доступна. Ще важливо зазначити, що росіяни не мають потужних систем ППО на своїх аеродромах. Це підтверджують наші успішні атаки. Лише зараз вони починають посилювати протиповітряну оборону своїх аеродромів", - додав він.
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