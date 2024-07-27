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Головна Війна з Росією "Tomagawk з крилами": у Defense Express розповіли, чим Україна завдала ударів по аеродрому "Оленья"
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"Tomagawk з крилами": у Defense Express розповіли, чим Україна завдала ударів по аеродрому "Оленья"

Віталій Бесараб
27 липня, 2024 субота
17:44
Війна з Росією БпЛА "Лютий"

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський розповів, що удар по аеродрому "Оленья", якого Сили оборони завдали 27 липня, став рекордом для українських дронів щодо відстані ураження

Зміст

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Поки що нам мало відомо про результати атаки наших дронів на аеродром "Оленья". Втім, що цікаво - українські дрони на відстань 1800 км ще не долітали. Якщо навіть дуже примітивно рахувати відстань від державного кордону, то це для Сил оборони є рекордом", - розповів Киричевський.

Експерт переконаний, що результати атаки по аеродрому “Оленья” можуть бути більш руйнівними для росіян.

"В нас так виявилось, що результати наших атак по військових цілях на території РФ відразу виявити складно. Втім, так склалось, що російські окупанти з часом самі відкривають деталі наших атак, які часто навіть яскравіші за попередні. Зокрема, коли ми ударили по аеродромах "Енгельс" і "Дягілєво", то була інформація, що пошкоджено один Ту-95 та Ту-22М3. А через пів року росіяни відкрили справу про ці удари, де заявили про 8 пошкоджених бомбардувальників. Тому, думаю згодом ми дізнаємось більше про атаку на аеродром "Оленья". Але сам факт, що в нас зʼявився далекобійний дрон, який має відстань ураження, як ракета Tomagawk. Такий собі Tomagawk з крилами й росіянам від цього дуже недобре", - додав він.
 

  • У суботу, 27 липня, дрони Головного управління розвідки Міноборони уразили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 на аеродромі "Оленья" у Росії. Також за тиждень ГУР уразило ще три вертольоти на території РФ
Теги:
Відео
Україна
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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