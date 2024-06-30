Не розумію, чому Зеленський заборонив будь-які перемовини з Росією, - ексголова МЗС Пристайко

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Для мене особисто взагалі загадка для чого президент Володимир Зеленський прийняв указ про заборону будь-яких перемовин з РФ. Очевидно, що це була емоційна реакція. Зараз Саміт миру, який проходив у Швейцарії, закінчився і конструктивних результатів ми не маємо. Ніхто не знає, як рухатись далі. Однак, для нашої влади буде нормальним заявляти про те, що наступний саміт буде більш успішнішим. Всі почули вже, що все одно нам доведеться розмовляти з Росією. Це неприємний момент, але без нього ніяк. Саме тому, зараз влада шукає аргументи для українців, щоб пояснити українцям важливість цих перемовин", - вважає Пристайко.

Дипломат вважає, що Путін очікує на кращі умови для ймовірних перемовин з Україною.

"Зараз я не бачу причин для того, щоб Путін сідав за стіл перемовин з Зеленським. Зараз дуже вдалий період для великих мантярів. Як для України, так і для РФ.Тому, до завершення цього періоду, я не бачу ознак того, що перемовини відбудуться. Путін буде робити все можливе, щоб мати кращі позиції на ймовірних перемовинах з Києвом", - додав він.

