"Не весь задум, який має наш Генштаб", - нардеп Костенко про дії на Курщині

Про це розповів нардеп "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Якщо ми зможемо їм завдати таких втрат, що вони не зможуть далі просуватися, їм однозначно доведеться підтягувати резерви. На даний момент ми бачимо, що їхній пріоритет - це все-таки Донбас, і в умовах того вони готові жертвувати. Або змиритися з тим, що відбувається на Курському напрямку. Але ми маємо розуміти: те, що ми бачимо, - це ще не весь задум, який має наш Генеральний штаб", - сказав він.

За словами народного депутата, одне з завдань операції на Курщині - змусити росіян перекидати свої війська з території України. Водночас він підкреслив, що окупант має принципову позицію - не забирати солдат із Покровського напрямку.

"Ми бачимо те, що ворог дійсно почав перекидати якусь частину військ. Ми знаємо про 200-ту бригаду з Краматорського напрямку, ми знаємо про 80-ту з Придніпровського напрямку. Але в них є принципова позиція - не знімати війська з Покровського напрямку. Це для них стратегічний напрямок і ми зараз бачимо, що вони, навіть розуміючи, що в них немає резервів, аби відбити Курськ, все рівно роблять ставку на території Донецька", - пояснив секретар парламентського комітету.

РФ має або оголосити мобілізацію, або відмовитися від якогось українського напрямку

На думку Костенка, РФ має або оголосити мобілізацію, або відмовитися від якогось напрямку на Сході України, щоб перекинути сили в Курську область.

Коментуючи наказ очільника Кремля Володимира Путіна витіснити Сили оборони з Курщини до 1 жовтня, нардеп розповів, що це буде складно зробити.

"Я не впевнений, що Путін взагалі володіє всією обстановкою, яка відбувається… У нас зараз там бойові частини, які мають бойовий досвід, а у Путіна - частини, які повиривав із різних напрямків. Зараз йому треба зняти десь бойові частини, які зможуть протистояти нашим, і кинути їх у бій. Крім як зони активних бойових дій, це схід і південь, він не має змоги де це зробити. Тут питання: або подальша мобілізація (якісь припинення, можливо, бойових дій і підготовка до цього), або відмова від якогось напрямку східного", - пояснив він.

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки додав: наразі важко стверджувати, чи має РФ військові частини, щоб вплинути на події на Курщині.

"Будемо дивитися, звідки він буде знімати війська: з китайського кордону або з Далекого Сходу. Як уже є інформація, що там з аеродромів особовий склад, який є обслуговуючим персоналом, - їх уже перекваліфіковують", - резюмував Костенко.