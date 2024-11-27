Не всі енергообʼєкти можна захистити від ворожих ударів, - аналітик з питань енергетики Прокіп

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У західних ЗМІ починали писати про те, що ми не змогли побудувати укриття для обʼєктів енергетики, а тому можемо постати перед дуже великими проблемами взимку, коли росіяни знову можуть обстрілювати нашу енергетику. Втім, проблема в тому, що не всі обʼєкти енергетичної системи можна захистити. Електричні станції майже неможливо захистити. Тобто, жодне укриття не зможе захистити електростанції. Можна захистити підстанції, трансформатори, підстанції системи передачі, але не електропідстанції та машинні зали", - пояснив Прокіп.

За словами аналітика, росіяни завжди намагаються атакувати саме такі обʼєкти енергетичної системи України.

"Серія атак, починаючи з 22 березня цього року до липня, була спрямована на обʼєкти генерації й тому числі на машинні відділення. Ці обʼєкти енергетичноїʼ системи можна захисти лише одним способом - посилення ППО та ПРО. До того ж наші партнери обіцяли надати нам обладнання для енергетичної системи, втім, велика частина обіцяного ще навіть не в Україні. А тому звинувачувати нас в тому, що ми не підготувались до зими, й при цьому затримувати системи ППО та обладнання для нас, дуже дивно", - додав він.