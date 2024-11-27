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Не всі енергообʼєкти можна захистити від ворожих ударів, - аналітик з питань енергетики Прокіп

Віталій Бесараб
27 листопада, 2024 середа
15:14
Війна з Росією енергетика ЛЕП електрика

Аналітик з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп розповів, що частину обʼєктів енергетичної системи неможливо захистити, лише посилити протиповітряну оборону

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У західних ЗМІ починали писати про те, що ми не змогли побудувати укриття для обʼєктів енергетики, а тому можемо постати перед дуже великими проблемами взимку, коли росіяни знову можуть обстрілювати нашу енергетику. Втім, проблема в тому, що не всі обʼєкти енергетичної системи можна захистити. Електричні станції майже неможливо захистити. Тобто, жодне укриття не зможе захистити електростанції. Можна захистити підстанції, трансформатори, підстанції системи передачі, але не електропідстанції та машинні зали", - пояснив Прокіп.

За словами аналітика, росіяни завжди намагаються атакувати саме такі обʼєкти енергетичної системи України.

"Серія атак, починаючи з 22 березня цього року до липня, була спрямована на обʼєкти генерації й тому числі на машинні відділення. Ці обʼєкти енергетичноїʼ системи можна захисти лише одним способом - посилення ППО та ПРО. До того ж наші партнери обіцяли надати нам обладнання для енергетичної системи, втім, велика частина обіцяного ще навіть не в Україні. А тому звинувачувати нас в тому, що ми не підготувались до зими, й при цьому затримувати системи ППО та обладнання для нас,  дуже дивно", - додав він.

  • 26 листопада російський ворог запустив безпілотники по енергетиках ДТЕК, які лагодили мережі поблизу зони бойових дій у Дніпропетровській області
  • 26 листопада Німеччина виділила Європейському енергетичному співтовариству 65 млн євро через Кредитну установу для відбудови (Kreditanstalt für Wiederaufbau) на ремонт енергетичної інфраструктури України
     
Теги:
Україна
ППО
російська армія
ПРО
тероризм
Енергетика
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