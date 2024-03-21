Не всі західні сценарії завершення війни містять кордони 1991 року, Україна має просувати свій та мати запасні пропозиції, - політолог Рейтерович

Про це він сказав у вечірньому етері Еспресо.

"Ми повинні зрозуміти одну просту річ: країни, які є нашими навіть партнерами розглядають різні сценарії, у них на столі лежить мінімум три сценарії - оптимальний, песимістичний і більш-менш реалістичний. І один із цих сценаріїв, як мінімум не передбачає виходу на кордони 1991 року. Важливе уточнення: станом на сьогодні сценарії, які зараз просуває Україна - Українська формула миру, повернення до кордонів і т.д. - лежить на горі цієї стопки, але може бути так, що він опиниться нижче або взагалі в кінці", - вважає експерт.

Рейтерович додав, що українці мають розуміти це та робити все можливе, аби наш сценарій закінчення цієї війни був у пріоритеті західних партнерів.

"Вони розглядають різні варіанти - це ж не є таємницею. Ми також повинні мати кілька запасних варіантів, на всяк випадок, не в плані, що ми повинні їх просувати, ні, у нас повинен бути один і той, який є - абсолютно правильний, він повинен бути ключовим. Але на випадок розвитку події, наприклад, у не дуже позитивному для нас контексті, ми повинні мати якісь запасні варіанти й ці варіанти має пропонувати Україна, щоб не нам потім показали якийсь сценарій і сказали, що ми будемо рухати по ньому, а якщо не хочете, тоді ви далі самі. Щоб ми були ініціаторами реалізаторами тих чи інших ініціатив", - підсумував керівник політико-правових програм ГО "Український Центр суспільного розвитку".