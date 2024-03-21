Не всі західні сценарії завершення війни містять кордони 1991 року, Україна має просувати свій та мати запасні пропозиції, - політолог Рейтерович
Керівник політико-правових програм ГО "Український Центр суспільного розвитку" Ігор Рейтерович підкреслює важливість розуміння Україною різних сценаріїв, які розглядаються її партнерами, включаючи ті, що не передбачають повернення до кордонів 1991 року
Про це він сказав у вечірньому етері Еспресо.
"Ми повинні зрозуміти одну просту річ: країни, які є нашими навіть партнерами розглядають різні сценарії, у них на столі лежить мінімум три сценарії - оптимальний, песимістичний і більш-менш реалістичний. І один із цих сценаріїв, як мінімум не передбачає виходу на кордони 1991 року. Важливе уточнення: станом на сьогодні сценарії, які зараз просуває Україна - Українська формула миру, повернення до кордонів і т.д. - лежить на горі цієї стопки, але може бути так, що він опиниться нижче або взагалі в кінці", - вважає експерт.
Рейтерович додав, що українці мають розуміти це та робити все можливе, аби наш сценарій закінчення цієї війни був у пріоритеті західних партнерів.
"Вони розглядають різні варіанти - це ж не є таємницею. Ми також повинні мати кілька запасних варіантів, на всяк випадок, не в плані, що ми повинні їх просувати, ні, у нас повинен бути один і той, який є - абсолютно правильний, він повинен бути ключовим. Але на випадок розвитку події, наприклад, у не дуже позитивному для нас контексті, ми повинні мати якісь запасні варіанти й ці варіанти має пропонувати Україна, щоб не нам потім показали якийсь сценарій і сказали, що ми будемо рухати по ньому, а якщо не хочете, тоді ви далі самі. Щоб ми були ініціаторами реалізаторами тих чи інших ініціатив", - підсумував керівник політико-правових програм ГО "Український Центр суспільного розвитку".
- Ще наприкінці 2023 року Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015-2019 рр.), дипломат Валерій Чалий розповів про сценарії війни та психологічну втому суспільства.
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