Сценарії можуть бути різні, але в нас немає ресурсів вести війну роками, - дипломат Чалий
Надзвичайний і Повноважний посол України у США (2015-2019 рр.), дипломат Валерій Чалий розповів про сценарії війни та психологічну втому суспільства
Про це він розповів в етері Еспресо.
Чалий наголосив, що українці не мають хвилюватися за виділення коштів Сполученими Штатами Америки, адже треба сконцентруватися саме на війні: "Ми повинні розглядати питання про те, як зробити так, щоб не дати шансів ворогу на щось розраховувати".
"Я два місяці назад казав і кажу, сценарій буде найгірший стосовно фінансів, але допомога - буде. Бо політично США вклалися в це, питання тільки в тому, що сценарій різний і різні типи війни. Одна війна, яку ми бачимо зараз - окопна, тобто, де багато жертв з обох сторін, друга війна - з високотехнологічною зброєю, а третя - коли на твоєму боці союзники та воюють разом із тобою. Сценарій може бути різний, ресурси країни не безмежні", - підкреслив дипломат.
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На його думку, Україну продовжуватимуть підтримувати.
"Для того щоб досягти планів деокупації території - це певні ресурси у військовому плані - техніка, й мобілізаційний ресурс. Тобто у нас немає, я ще раз стверджую, ресурсів вести війну рокам. Вони чомусь заявляють, якісь перспективи малюють у 2025 році - слухайте, найбільша проблема - це втома людини, найбільша проблема, що люди хочуть жити нормально життям і цей є у нас, і у ворога. Тому давайте будемо робити все, щоб склалась найкраще", - підсумував він.
- Палата представників, більшість у якій становлять республіканці, оголосила наступний тиждень неробочим. Білий дім розкритикував відмову спікера Палати представників Майка Джонсона підтримати заклик щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування. Тим часом будь-яка угода, досягнута в Сенаті, також повинна отримати схвалення Палати представників, яку контролюють республіканці. Законодавців можуть викликати до Вашингтона для голосування, якщо Сенат досягне угоди. Проте Сенат переніс різдвяні канікули, аби ще раз проголосувати за законопроєкт із допомогою Україні.
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