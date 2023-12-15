Сценарії можуть бути різні, але в нас немає ресурсів вести війну роками, - дипломат Чалий

Про це він розповів в етері Еспресо.

Чалий наголосив, що українці не мають хвилюватися за виділення коштів Сполученими Штатами Америки, адже треба сконцентруватися саме на війні: "Ми повинні розглядати питання про те, як зробити так, щоб не дати шансів ворогу на щось розраховувати".

"Я два місяці назад казав і кажу, сценарій буде найгірший стосовно фінансів, але допомога - буде. Бо політично США вклалися в це, питання тільки в тому, що сценарій різний і різні типи війни. Одна війна, яку ми бачимо зараз - окопна, тобто, де багато жертв з обох сторін, друга війна - з високотехнологічною зброєю, а третя - коли на твоєму боці союзники та воюють разом із тобою. Сценарій може бути різний, ресурси країни не безмежні", - підкреслив дипломат.

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На його думку, Україну продовжуватимуть підтримувати.

"Для того щоб досягти планів деокупації території - це певні ресурси у військовому плані - техніка, й мобілізаційний ресурс. Тобто у нас немає, я ще раз стверджую, ресурсів вести війну рокам. Вони чомусь заявляють, якісь перспективи малюють у 2025 році - слухайте, найбільша проблема - це втома людини, найбільша проблема, що люди хочуть жити нормально життям і цей є у нас, і у ворога. Тому давайте будемо робити все, щоб склалась найкраще", - підсумував він.