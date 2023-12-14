У Палаті представників США оголосили неробочим наступний тиждень. Реакція Білого дому

Про це повідомляє Укрінформ.

"Як ви чули вчора від президента (Байдена - ред.), американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Менше з тим спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу завтра без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України", - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона додала, що це заохочує потенційних агресорів на глобальному рівні.

"Світ спостерігає за діями республіканців у Конгресі. Москва, Пекін і Тегеран – усі вони дивляться. Республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки Сполучених Штатів і світу",- наголосила Жан-П’єр.