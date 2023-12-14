У Палаті представників США оголосили неробочим наступний тиждень. Реакція Білого дому
Білий дім розкритикував відмову спікера Палати представників Майка Джонсона підтримати заклик щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування
Про це повідомляє Укрінформ.
"Як ви чули вчора від президента (Байдена - ред.), американський народ не відвертатиметься від України та її боротьби за свободу проти тиранії. Менше з тим спікер Джонсон сказав, що Палата представників завершить свою роботу завтра без узгодження питань кордону, без фінансування Ізраїлю, без фінансування нагальних потреб для України", - заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
Вона додала, що це заохочує потенційних агресорів на глобальному рівні.
"Світ спостерігає за діями республіканців у Конгресі. Москва, Пекін і Тегеран – усі вони дивляться. Республіканці з Палати представників не повинні повертатися додому на свята, коли потрібно зробити життєво важливі кроки для безпеки Сполучених Штатів і світу",- наголосила Жан-П’єр.
- Раніше президент США Джо Байден заявив, що республіканці, які не хочуть допомагати Україні, не говорять від імені більшості. Водночас він запевнив, що їх невелика кількість
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