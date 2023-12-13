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Байден запевнив, що лише невелика кількість республіканців не хоче підтримувати Україну

13 грудня, 2023 середа
00:58
Війна з Росією Джозеф Байден, саміт НАТО

Байден заявив, що республіканці, які не хочуть допомагати Україні, не говорять від імені більшості. Водночас він запевнив, що їх невелика кількість

Про це заявив президент США Джо Байден на спільній конференції з президентом України Володимиром Зеленським, яку транслював Голос Америки.

"Що стосується політичної підтримки України, дуже сильної двопартійної політичної підтримки України, то є невелика кількість республіканців, які не хочуть підтримувати Україну, але вони не говорять від імені більшості й навіть від більшості республіканців, на мою думку", - зауважив Байден.

Він також підкреслив, що Білий дім веде перемовини, щоб Україна отримала фінансування. Байден сподівається, що вони завершаться успішно.

"Ми ведемо переговори, щоб отримати необхідне нам фінансування — не даємо обіцянок, але сподіваюся, що зможемо його отримати. Я думаю, що зможемо... Світ спостерігає за тим, що ми робимо, і це буде жахливим сигналом для агресора і союзників, якщо ми відступимо в цей час. Це зашкодить нашій національній безпеці", - сказав він.

  • Зеленський відповів на заклики віддати окуповані території РФ, заявивши, що питання не тільки в землі, а й в живих людях. Він запитав прихильників позиції, чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам.
Світ
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Володимир Зеленський
Джо Байден
США
допомога США Україні
Світ про Україну
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