Байден запевнив, що лише невелика кількість республіканців не хоче підтримувати Україну

Про це заявив президент США Джо Байден на спільній конференції з президентом України Володимиром Зеленським, яку транслював Голос Америки.

"Що стосується політичної підтримки України, дуже сильної двопартійної політичної підтримки України, то є невелика кількість республіканців, які не хочуть підтримувати Україну, але вони не говорять від імені більшості й навіть від більшості республіканців, на мою думку", - зауважив Байден.

Він також підкреслив, що Білий дім веде перемовини, щоб Україна отримала фінансування. Байден сподівається, що вони завершаться успішно.

"Ми ведемо переговори, щоб отримати необхідне нам фінансування — не даємо обіцянок, але сподіваюся, що зможемо його отримати. Я думаю, що зможемо... Світ спостерігає за тим, що ми робимо, і це буде жахливим сигналом для агресора і союзників, якщо ми відступимо в цей час. Це зашкодить нашій національній безпеці", - сказав він.