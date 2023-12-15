Сенат США відклав різдвяні канікули: ще раз голосуватиме за законопроєкт із допомогою Україні
Сенат Сполучених Штатів Америки переніс різдвяні канікули, які мали розпочатися наступного тижня
Про це сказав лідер демократичної партії в Сенаті Чак Шумер, виступ якого транслював телеканал С-SPAN.
Чак Шумер зазначив, що наступного тижня відбудеться голосування щодо законопроєкту про додаткову допомогу для України, Ізраїлю, Тайваню, а також стосовно безпеки кордонів.
Очікується, що переговори щодо положень безпеки на кордоні між Білим домом і демократами та республіканцями в Сенаті продовжать упродовж вихідних, аби спробувати досягти компромісу.
Представник республіканців Джон Тун також повідомив про прогрес у переговорах.
Як повідомив Голос Америки, сенатори-республіканці висунули власну пропозицію щодо фінансування охорони кордону та змін до імміграційного законодавства США в обмін на їхні голоси за дозвіл на додаткову допомогу Україні.
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У четвер було заплановано, що Сенат припинить засідання до кінця року.
- Палата представників, більшість у якій становлять республіканці, оголосила наступний тиждень неробочим. Білий дім розкритикував відмову спікера Палати представників Майка Джонсона підтримати заклик щодо продовження на тиждень роботи обох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування. Тим часом будь-яка угода, досягнута в Сенаті, також повинна отримати схвалення Палати представників, яку контролюють республіканці. Законодавців можуть викликати до Вашингтона для голосування, якщо Сенат досягне угоди.
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