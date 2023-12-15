Сенат США відклав різдвяні канікули: ще раз голосуватиме за законопроєкт із допомогою Україні

Про це сказав лідер демократичної партії в Сенаті Чак Шумер, виступ якого транслював телеканал С-SPAN.

Чак Шумер зазначив, що наступного тижня відбудеться голосування щодо законопроєкту про додаткову допомогу для України, Ізраїлю, Тайваню, а також стосовно безпеки кордонів.

Очікується, що переговори щодо положень безпеки на кордоні між Білим домом і демократами та республіканцями в Сенаті продовжать упродовж вихідних, аби спробувати досягти компромісу.

Представник республіканців Джон Тун також повідомив про прогрес у переговорах.

Як повідомив Голос Америки, сенатори-республіканці висунули власну пропозицію щодо фінансування охорони кордону та змін до імміграційного законодавства США в обмін на їхні голоси за дозвіл на додаткову допомогу Україні.

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У четвер було заплановано, що Сенат припинить засідання до кінця року.