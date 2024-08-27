Немає навіть у союзників НАТО: українські F-16 отримали від США найновішу версію РЕБ проти російської ППО, - Defense Express

Про це повідомляє Defense Express.

У американських повітряних силах офіційно заявили, що спецпідрозділ 350th Spectrum Warfare Wing​ оновив літаки F-16 для України найновішою версією РЕБ. Це зробили з метою ефективної протидії російській ППО з урахуванням особливостей її роботи.

Видання розповідає, що оновлював РЕБ підрозділ повітряних сил США, який розробляє, адаптує системи радіоелектронної протидії та керує їхнім розвитком.

За словами пресслужби підрозділу, це було унікальною операцією зокрема, через те, що роботи проводили з обладнанням, яке не було на озброєнні американських сил.

"З боку Defense Express зазначимо, що вочевидь мова йде про контейнер ECIPS/CJS, який був помічений на українських винищувачах", - пояснюють у матеріалі.

Також в оновленні враховували стислі строки, які залежали від передачі F-16 Україні. Через це фахівці США спочатку мали дослідити реальні можливості обладнання, після чого модернізувати його програмну частину.

"Варто додати, що сам факт цього вже доволі цікавий. Бо виходить, що Нідерланди та Данія, а саме літаки цих країн, як зазначено, отримали оновлення, не мали доступу до американських передових рішень. Хоча можливо справа лише у зацікавленості, і європейські партнери просто не проявили відповідної ініціативи", - наголошує видання.

Водночас в офіційному повідомленні підрозділу ПС Штатів акцентують: американські повітряні сили отримуватимуть від України дані про використання засобів РЕБ у боях. Це дасть змогу оновлювати роботу систем не лише для Києва, а й для Штатів й інших країн НАТО.