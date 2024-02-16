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"Немає подвійної переваги": в ЗСУ заперечили готовність РФ до масштабного наступу на Запорізькому напрямку

16 лютого, 2024 п'ятниця
13:27
Війна з Росією окупанти крим

На Запорізькому напрямку ситуація залишається стабільною. Там знаходиться значне угруповання росіян, проте вони розконцентровані по всій лінії фронту

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Речник заперечив загрозу для Запоріжжя та нібито плани РФ "масштабного наступу".

"На Запорізькому напрямку обстановка залишається стабільною. Там справді сконцентроване значне угруповання росіян і в принципі співмірне з Авдіївським, але потрібно враховувати, що Авдіївка - це вузька смуга, міська забудова, це буквально кілька кілометрів і 50 000 або ще більше росіян, які туди ломляться і фактично лізуть туди, як в пляшкове горло", - пояснив Лиховій.

За його словами, Запорізький напрямок охоплює території від Донецької до Дніпропетровської області, а російський контингент там "розмазаний" по лінії фронту.

Він пояснив, що якщо ділити концентрацію окупантів на кілометри чи десятки кілометрів, то це не становить великої загрози.

"Немає ніякої "подвійної переваги", немає загрози Запоріжжю, як дехто міг уже інтерпретувати. Там ситуація стабільна", - підкреслив речник.

  • Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко зазначив, що дії ворога свідчать про можливість підготовки до штурму так званого роботинського виступу.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Запорізька область
Військові новини
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