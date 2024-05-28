Неможливо з ТЦК потрапити прямо під Авдіївку, але є питання до деяких навчальних центрів, - Жорін

Про це Максим Жорін повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Жоріна, у перші дні повномасштабного вторгнення такого поняття, як "підготовка" до фронту - особливо не існувало.

"У нашому підрозділі ми одразу поділили бійців на тих, хто мав бойовий досвід та вже був готовий виконувати бойові завдання і новачків. Серед більш досвідчених бійців виокремили частину для інструкторського складу. Тому поки одні вже їб***шились під Києвом, інші готувались, аби за умовно тиждень чомусь навчитись та отримати можливість поїхати на бойові. Такі були умови, і що показово - наші люди сперечались за право поїхати на бойовий виїзд", - розповів Максим Жорін.

Заступник командира 3-ї ОШБр наголошує, що зараз в армії ситуація інша.

"Неможливо з ТЦК потрапити прямо під Авдіївку. Кожен зобов’язаний пройти підготовку в навчальному центрі. Інше питання - рівень цієї підготовки. Є у мене питання до деяких навчальних центрів, де не дуже усвідомлюють, що таке сучасна війна, де досі не готові переходити на сучасні методи та щось змінювати. Прекрасно розумію, що зараз кожен пост про мобілізацію викликає масову істерику в коментарях. Не без допомоги ботів, але не тільки. Та моя порада лишається актуальною - самі обирайте підрозділ, де навчатимуть на високому рівні", - йдеться в повідомленні.