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Війна з Росією: хроніка
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Необхідно перейти в режим військової економіки, - єврокомісар з питань промисловості Бретон

5 березня, 2024 вiвторок
05:36
Війна з Росією Снаряди 155-мм

У вівторок Єврокомісія запропонує Європейському союзу способи стимулювати свою оборонну промисловість, щоб вона могла перейти в "режим військової економіки" у відповідь на вторгнення Росії в Україну

Про це повідомляє Reuters.

Європейський комісар з питань промисловості Тьєррі Бретон, за словами офіційних осіб ЄС, представить пропозиції зі стимулювання країн ЄС купувати більше зброї у європейських компаній, а також з надання допомоги таким компаніям у збільшенні виробничих потужностей.

Бретон, який був генеральним директором французької технологічної компанії, також заявив, що можливість чергового президентського терміну Дональда Трампа в США, який поставив під сумнів зобов'язання Вашингтона перед НАТО, означає, що Європа повинна робити більше для свого захисту.

"Нам необхідно змінити парадигму і перейти в режим військової економіки. Це також означає, що європейська оборонна промисловість повинна йти на більший ризик за нашої підтримки. У нинішньому геополітичному контексті Європа повинна взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку, незалежно від результату виборів наших союзників кожні чотири роки", - зазначив Бретон.

Війна Росії в Україні спонукала багато європейських країн збільшити витрати на оборону. Але чиновники ЄС стверджують, що суто національні зусилля менш ефективні, і хочуть, щоб органи ЄС відігравали більш значну роль в оборонній промисловій політиці.

Аналітики кажуть, що війна показала, що європейська промисловість виявилася погано підготовленою до деяких серйозних проблем, таких як раптове підвищення попиту на велику кількість артилерійських боєприпасів.

Пропозиції Бретона включають створення європейської версії американської схеми іноземних військових продажів, за якою Сполучені Штати допомагають урядам інших країн купувати зброю в американських компаній.

Ще одна пропозиція дозволить ЄС змусити європейські компанії з виробництва зброї віддавати пріоритет європейським замовленням під час кризи.

Щоб втілити ці пропозиції в життя, їх мають схвалити 27 національних урядів ЄС, які часто не бажають поступатися повноваженнями в питаннях оборони та військової справи, і Європейський парламент. Пропозиції також будуть уважно вивчені НАТО, яка заявила, що вітає зусилля ЄС щодо сприяння європейській обороні, але попередила, що вони не повинні дублювати або суперечити роботі трансатлантичного альянсу.

Теги:
Економіка
ЄС
Єврокомісія
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