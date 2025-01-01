Нестача кваліфікованих медиків на фронті: волонтерка Корчинська про вирішення проблеми

Про це вона повідомила в етері "Еспресо".

"У нас є проблема у військовій ланці, як і в госпітальній, з дефіцитом фахівців з медичною освітою. Коли наші підрозділи працювали на Харківщині, виникли питання щодо знання міжнародних протоколів, зокрема переливання продуктів крові. Ми вже рік вимагаємо у Департаменту охорони здоров’я при Міноборони положення про стабілізаційні пункти військової ланки, які описували б їх структуру, обов'язки та кваліфікацію медиків. Однак, за рік ми так і не отримали відповіді", - повідомила Корчинська.

За її словами, через відсутність необхідних нормативних документів військові частини самі організовують стабілізаційні пункти, часто без належного забезпечення.

"Стабілізаційні пункти забезпечуються здебільшого за рахунок волонтерської допомоги і частково командування медичних сил. Необхідного оснащення немає, і парамедикам доводиться самостійно знаходити необхідні ресурси", - додала фронтова волонтерка.

Зараз бойових медиків намагаються готувати навіть у прифронтових умовах, але найкраще було б робити це на полігонах, зауважила Корчинська.

"Ми обговорюємо можливість збільшення кількості годин або навіть днів для підготовки військовослужбовців з тактичної медицини на полігонах, щоб вони могли надавати першу домедичну допомогу та рятувати свої життя і життя побратимів. Ми були новаторами у застосуванні тактичної медицини. Аліна Михайлова зазначала, що начмеди парамедики часто знають міжнародні протоколи краще, ніж лікарі, які мобілізуються в армію. І це правда, що нам не вистачає кваліфікованих кадрів. Сподіваюся, що ця ситуація прискорить чиновників у наданні законодавчої бази та забезпеченні стабілізаційних пунктів. Ми потребуємо чітких інструкцій щодо їх структури. Це забезпечить ефективну медичну допомогу на фронті", - розповіла вона.