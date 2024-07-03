Нетверезі російські військові вбили чоловіка та жорстоко побили жінку: родина прямувала з ТОТ Херсонщини до Криму
Російській військові побили подружжя з дитиною та ще одного дорослого, які прямували з тимчасово окупованої частини Херсонщини до Криму: чоловік помер, дружина отримала важкі травми
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
Там зазначають, що російські армійці були напідпитку.
"Напередодні сім'я, чоловік і дружина з дитиною та ще одним дорослим, направляючись по дорозі до Криму, були зупинені та жорстоко побиті військовослужбовцями РФ, які знаходилися у нетверезому стані", - повідомили активісти.
Повідомляють, що від отриманих травм чоловік помер за декілька годин після побиття. Жінка отримала важку черепно-мозкову травму.
"У жінки черепно-мозкова травма, через що тепер має проблеми з функціонуванням мозку. Інший дорослий та дитина зазнали легких травм. Окупаційна влада не спроможна контролювати військових злочинців РФ. А ця ситуація, як і безліч схожих історій, залишиться безкарною з їхньої сторони. Внаслідок цього дитина залишилася повною сиротою", - додають у "Жовтій стрічці".
- 3 липня голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначив, що на тимчасово окупованих територіях росіяни притягують українців до відповідальності за те, що вони війну називають війною.
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