Нетверезі російські військові вбили чоловіка та жорстоко побили жінку: родина прямувала з ТОТ Херсонщини до Криму

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Там зазначають, що російські армійці були напідпитку.

"Напередодні сім'я, чоловік і дружина з дитиною та ще одним дорослим, направляючись по дорозі до Криму, були зупинені та жорстоко побиті військовослужбовцями РФ, які знаходилися у нетверезому стані", - повідомили активісти.

Повідомляють, що від отриманих травм чоловік помер за декілька годин після побиття. Жінка отримала важку черепно-мозкову травму.

"У жінки черепно-мозкова травма, через що тепер має проблеми з функціонуванням мозку. Інший дорослий та дитина зазнали легких травм. Окупаційна влада не спроможна контролювати військових злочинців РФ. А ця ситуація, як і безліч схожих історій, залишиться безкарною з їхньої сторони. Внаслідок цього дитина залишилася повною сиротою", - додають у "Жовтій стрічці".