"Ні на що не натякаю, але..." Волонтер Тарас Чмут оприлюднив карту Придністров'я
У неділю, 18 серпня 2024 року, голова благодійного фонду "Повернись живим", що займається технічним оснащенням Сил оборони України, учасник війни і сержант резерву морської піхоти ВМСУ Тарас Чмут опублікував допис щодо Придністров'я
Пост з'явився на його сторінці у мережі Х.
"Ні на що не натякаю, але...", - написав Чмут й долучив до цих слів мапу Молдови з виділеною червоним кольором територією самопроголошеної "Придністровської Молдавської Республіки".
Українські націонал-патріотичні сили вже не перший рік закликають нейтралізувати російський окупаційний контингент у "ПМР" та взяти під контроль розміщені там склади з боєприпасами радянського зразка.
Переважну більшість населення Придністров'я складають етнічні українці.
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