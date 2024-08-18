"Ні на що не натякаю, але..." Волонтер Тарас Чмут оприлюднив карту Придністров'я

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"Ні на що не натякаю, але...", - написав Чмут й долучив до цих слів мапу Молдови з виділеною червоним кольором територією самопроголошеної "Придністровської Молдавської Республіки".

Українські націонал-патріотичні сили вже не перший рік закликають нейтралізувати російський окупаційний контингент у "ПМР" та взяти під контроль розміщені там склади з боєприпасами радянського зразка.

Переважну більшість населення Придністров'я складають етнічні українці.