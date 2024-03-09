Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 12 з 15 російських "шахедів"

Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти запустили ударні безпілотники типу Shahed з тимчасово окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська у РФ.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

У результаті бойової роботи ППО знищено 12 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.