Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 12 з 15 російських "шахедів"
Уночі суботи, 9 березня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. З 15 ворожих "шахедів" силам протиповітряної оборони України вдалося знищити 12 БПЛА
Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що окупанти запустили ударні безпілотники типу Shahed з тимчасово окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська у РФ.
До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
У результаті бойової роботи ППО знищено 12 "шахедів" у межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.
- Ввечері п'ятниці, 8 березня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку. У Дніпропетровській області є влучання по промисловому підприємству.
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