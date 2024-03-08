Росія запустила "шахеди" з південного напрямку. Ситуація ввечері 8 березня
Ввечері п'ятниці, 8 березня, російські терористи запустили "шахеди" з південного напрямку
Про це повідомляє телеграм-канал Повітряних сил ЗСУ.
Про загрозу на Дніпропетровщині та Запоріжжі оголосили о 18:39.
"Рух БПЛА типу "Shahed" в Новомиколаївському районі Запорізької області, курс північний/північно-західний", - йдеться у повідомленні.
Близько 19:30 БПЛА фіксували на межі Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей. "Шахеди" рухалися північно-західним курсом.
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