Нічна атака по Україні: сили ППО знищили 2 російські ракети та 6 "шахедів"

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

Зазначається, що цієї ночі росіяни запустили три керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Курської області РФ та окупованої Донеччини. Також окупанти спрямували по Україні 8 ударних БПЛА типу Shahed.

У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 безпілотників.

При цьому два "шахеди" були локаційно втрачені на території України - імовірно, упали під впливом засобів РЕБ). Також внаслідок активної протидії одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.



Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.