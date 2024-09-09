Нічна атака по Україні: сили ППО знищили 2 російські ракети та 6 "шахедів"
У ніч проти понеділка, 9 вересня, російські війська атакували Україну ударними безпілотниками і ракетами. Оборонцям неба вдалося збити 8 з 11 ворожих повітряних цілей
Про це інформує пресслужба Повітряних сил.
Зазначається, що цієї ночі росіяни запустили три керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Курської області РФ та окупованої Донеччини. Також окупанти спрямували по Україні 8 ударних БПЛА типу Shahed.
У результаті протиповітряного бою збито дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 6 безпілотників.
При цьому два "шахеди" були локаційно втрачені на території України - імовірно, упали під впливом засобів РЕБ). Також внаслідок активної протидії одна із ракет Х-59/69 не досягла своєї цілі.
Цієї ночі протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Сумській та Дніпропетровській областях.
- Увечері 8 вересня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники типу "Шахед". У Київській області працювали сили ППО. У Харкові 2 влучання, спалахнула пожежа. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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