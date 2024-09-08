Росія ввечері 8 вересня запустила "шахеди" по Україні

Під час масованої повітряної атаки РФ по Україні у ніч з п'ятниці, 6 вересня, на суботу, 7 вересня, за даними моніторингового проєкту "Білоруський Гаюн", до Білорусі з української території залетіли 8 російських дронів. Один з них дістався аж до міста Новогрудок, що за 70 км від кордону з Литвою. Настільки віддалене потрапляння російського бойового дрона вглиб Республіки Білорусь фіксують вперше.