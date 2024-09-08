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Головна Війна з Росією Росія ввечері 8 вересня запустила "шахеди" по Україні
Оновлено

Росія ввечері 8 вересня запустила "шахеди" по Україні

Катерина Єсікова
8 вересня, 2024 неділя
23:17
Війна з Росією "Шахеди", дрони, ППО

Увечері 8 вересня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники типу "Шахед"

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Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що група БПЛА близько 23:00 перебувала на межі Харківської та Сумської областей. Ворожі цілі тримали західний курс.

Пізніше, за даними військових, безпілотники з Сумської області перелітали до Полтавшини. 

Новина доповнюватиметься...

  • Під час масованої повітряної атаки РФ по Україні у ніч з п'ятниці, 6 вересня, на суботу, 7 вересня, за даними моніторингового проєкту "Білоруський Гаюн", до Білорусі з української території залетіли 8 російських дронів. Один з них дістався аж до міста Новогрудок, що за 70 км від кордону з Литвою. Настільки віддалене потрапляння російського бойового дрона вглиб Республіки Білорусь фіксують вперше.

Теги:
Україна
ППО
Сумщина
ЗСУ
безпілотник
Харківщина
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