Росія ввечері 8 вересня запустила "шахеди" по Україні
Увечері 8 вересня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники типу "Шахед"
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що група БПЛА близько 23:00 перебувала на межі Харківської та Сумської областей. Ворожі цілі тримали західний курс.
Пізніше, за даними військових, безпілотники з Сумської області перелітали до Полтавшини.
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Під час масованої повітряної атаки РФ по Україні у ніч з п'ятниці, 6 вересня, на суботу, 7 вересня, за даними моніторингового проєкту "Білоруський Гаюн", до Білорусі з української території залетіли 8 російських дронів. Один з них дістався аж до міста Новогрудок, що за 70 км від кордону з Литвою. Настільки віддалене потрапляння російського бойового дрона вглиб Республіки Білорусь фіксують вперше.
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