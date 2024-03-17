Нічна атака РФ: сили ППО знищили 14 з 16 ворожих "шахедів"
У ніч проти неділі, 17 березня, російські окупанти атакували Україну ударними БПЛА і ракетами. Оборонцям неба вдалося знищити 14 російських безпілотників на Одещині
Про це повідомляє пресцентр Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі росіяни ударили п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та Донеччині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та 16-ма ударними БПЛА типу Shahed, запущених з тимчасово окупованого Криму.
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та сухопутних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
У результаті бойової роботи збито 14 "шахедів" у межах Одеської області.
- У ніч з 16 на 17 березня російські терористи атакували Україну "шахедами", зокрема під удар потрапила Одеса.
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