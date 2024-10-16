Нічна атака РФ: станом на ранок 16 жовтня збито 51 дрон
У ніч проти 16 жовтня російська армія запустила по території України 136 безпілотників і ракети різного типу. Станом на ранок сили ППО збили 51 дрон
Про це повідомляють Повітряні сили.
У ніч проти 16 жовтня (з 19:00 по 07:00) ворог завдав удару по Донеччині зенітною керованою ракетою С-300/400, керованою авіаційною ракетою Х-59 по Чернігівщині, а також запустив 136 ударних БПЛА.
Станом на 07:00 у результаті протиповітряного бою було збито 51 ворожий БПЛА в Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Тернопільській, Херсонській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Київській, Полтавській, Чернігівській та Чернівецькій областях.
"Унаслідок активної протидії РЕБ 60 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що понад 20 безпілотників знаходяться в повітряному просторі України, триває бойова робота. Також два ворожі безпілотники повернулись назад у напрямку Росії.
- Ввечері вівторка, 15 жовтня, російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" й ракети для обстрілу України. Станом на ранок дрони рухаються в напрямку заходу.
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