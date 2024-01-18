Нічна атака РФ: українська ППО знищила 22 БПЛА
Російська армія у ніч проти 18 січня вкотре атакувала територію України ударними безпілотниками. Натомість українські сили ППО знищили 22 БПЛА
Про це повідомляють Повітряні сили.
"У ніч на 18 січня 2024 року окупанти атакували 33-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської обл. - РФ., також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині", - йдеться у повідомленні.
Основними напрямками ударів були південні та північні регіони. Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.
"Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БПЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей", - написали Повітряні сили.
- Ввечері середи, 17 січня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" та ракети для обстрілу України.
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