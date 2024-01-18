Нічна атака РФ: українська ППО знищила 22 БПЛА

Про це повідомляють Повітряні сили.

"У ніч на 18 січня 2024 року окупанти атакували 33-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ та Курської обл. - РФ., також ударили двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Основними напрямками ударів були південні та північні регіони. Протиповітряна оборона працювала у межах Сумської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Хмельницької областей.

"Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 22 ворожі БПЛА. Ще кілька дронів – не досягли своїх цілей", - написали Повітряні сили.

Ввечері середи, 17 січня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" та ракети для обстрілу України.



