Росія запустила "шахеди": БПЛА фіксують у центральній частині України. Ситуація ввечері 17 січня
Ввечері середи, 17 січня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 20:05. Терористи запустили ударні БПЛА з південного напрямку.
В районі 21:00 БПЛА також помітили у районі Сум. В ОВА відзвітували про роботу ППО, було збито 2 "шахеди" над Сумщиною.
Станом на 22:10 відомо про "шахеди", які фіксують у центральній частині України - Кіровоградщина. Щонайменше один БПЛА також є на півдні, рухається у напрямку Одещини/Кіровоградщини.
Падіння уламків на Сумщині
Падіння уламків збитого "шахеда" спричинили руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок. На місці працюють аварійно-рятувальні служби.
"Попередньо, люди не постраждали. Інформація уточнюється", - пише ОВА.
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