Росія запустила "шахеди": БПЛА фіксують у центральній частині України. Ситуація ввечері 17 січня

Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили о 20:05. Терористи запустили ударні БПЛА з південного напрямку.

В районі 21:00 БПЛА також помітили у районі Сум. В ОВА відзвітували про роботу ППО, було збито 2 "шахеди" над Сумщиною.

Станом на 22:10 відомо про "шахеди", які фіксують у центральній частині України - Кіровоградщина. Щонайменше один БПЛА також є на півдні, рухається у напрямку Одещини/Кіровоградщини.

Падіння уламків на Сумщині

Падіння уламків збитого "шахеда" спричинили руйнування покрівлі технічного приміщення і загоряння двох вантажівок. На місці працюють аварійно-рятувальні служби.

"Попередньо, люди не постраждали. Інформація уточнюється", - пише ОВА.

Новина доповнюватиметься...