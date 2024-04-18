Нічна атака РФ: українська ППО знищила усі 13 "шахедів"
У ніч проти 18 квітня російська окупаційна армія запустила по території України 13 ударних БПЛА типу Shahed-131/136. Сили ППО знищили усі безпілотники
Про це повідомляють Повітряні сили.
"У ніч на 18 квітня 2024 року противник атакував 13 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ – РФ та мису Чауда – Крим", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всі 13 БПЛА були збиті зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України у Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Полтавській, Хмельницькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
- Увечері та у ніч на 18 квітня ворог атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами. Більше про обстріл читайте тут!
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