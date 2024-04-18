Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. Ситуація у ніч на 18 квітня

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

О 21:45 "шахеди" увійшли на територію України з Донецької області і попрямували на Дніпропетровщину.

Близько 22:00 нова група ворожих дронів з'явились на півночі Запорізької області курсом на Дніпропетровщину та Миколаївщину. Ще група "шахедів" з Дніпропетровщини полетіла у напрямку Харківщини та Полтавщини.

Близько опівночі повідомлялося, що "шахеди" перебувають на межі Полтавської та Черкаської областей. Курс на Київщину.

О 01:25 ударні БПЛА увійшли в повітряний простір Житомирщини і рухались далі на захід.

Ракетна небезпека

Близько 23:00 військові повідомили про швидку ціль у напрямку Харкова.

О 00:26 у ПС ЗСУ оголосили про ракетну небезпеку на півночі, а о 01:17 – на сході України.