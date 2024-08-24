Німеччина попередила про ризик ракетних атак на Україну в День Незалежності
Німеччина застерегла своїх громадян від поїздок в Україну, оскільки існує ймовірність посилення ракетних атак Росії на День Незалежності, 24 серпня, особливо по Києву
Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ ФРН.
"Близько Дня Незалежності України 24 серпня 2024 року можливе посилення ракетно-повітряних обстрілів міст, особливо столиці Києва", - зазначили в німецькому зовнішньополітичному відомстві.
Через це Берлін нагадав німецьким громадянам про попередження стосовно поїздок в Україну та запит на виїзд з держави.
- 22 серпня посольство США в Києві попередило громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, про підвищену небезпеку атак російських дронів і ракет до Дня Незалежності.
- Згодом правоохоронці заявили, що під час відзначення Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України існує підвищена загроза російських ракетних обстрілів.
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