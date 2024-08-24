Німеччина попередила про ризик ракетних атак на Україну в День Незалежності

Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ ФРН.

"Близько Дня Незалежності України 24 серпня 2024 року можливе посилення ракетно-повітряних обстрілів міст, особливо столиці Києва", - зазначили в німецькому зовнішньополітичному відомстві.

Через це Берлін нагадав німецьким громадянам про попередження стосовно поїздок в Україну та запит на виїзд з держави.