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Німеччина попередила про ризик ракетних атак на Україну в День Незалежності

Дар'я Куркіна
24 серпня, 2024 субота
08:23
Війна з Росією україна німеччина

Німеччина застерегла своїх громадян від поїздок в Україну, оскільки існує ймовірність посилення ракетних атак Росії на День Незалежності, 24 серпня, особливо по Києву

Зміст

Про це йдеться на сайті міністерства закордонних справ ФРН.

"Близько Дня Незалежності України 24 серпня 2024 року можливе посилення ракетно-повітряних обстрілів міст, особливо столиці Києва", - зазначили в німецькому зовнішньополітичному відомстві.

Через це Берлін нагадав німецьким громадянам про попередження стосовно поїздок в Україну та запит на виїзд з держави.

  • 22 серпня посольство США в Києві попередило громадян Сполучених Штатів, які перебувають в Україні, про підвищену небезпеку атак російських дронів і ракет до Дня Незалежності.
  • Згодом правоохоронці заявили, що під час відзначення Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України існує підвищена загроза російських ракетних обстрілів.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Німеччина
російська армія
День Незалежності
ракетний удар
повітряна тривога
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