Німецький концерн Rheinmetall передає Україні нові супутникові знімки у співпраці з компанією ICEYE

Про це йдеться на сайті Rheinmetall.

Вказано, що Rheinmetall та Україна за підтримки німецького уряду підписали контракт, щоб задовольнити нагальні потреби український військових у можливостях супутникової розвідки. Відтак, з початку жовтня 2024 року Україна отримує нові супутникові знімки, зроблені супутниками ICEYE з радаром із синтезованою апертурою (SAR) в рамках співпраці між Rheinmetall та ICEYE.

Зазначено, що таким чином Україна може доповнювати розвідувальні дані, отримані за допомогою інших засобів, щоб оперативне командування ЗСУ мало можливість оперативно приймати рішення.

"Співпраця передбачає виділення супутникової місткості та доступу до супутникового угруповання, що дозволяє використовувати можливості всього парку супутників ICEYE", - йдеться у повідомленні.

З 2018 року КОМПАНІЯ ICEYE запустила 38 супутників. Супутники SAR мають перевагу над звичайними супутниками, оскільки можуть генерувати зображення з високою роздільною здатністю незалежно від погодних умов або часу доби. Крім того, вони дуже детальні і дозволяють ідентифікувати навіть найменші об'єкти на земній поверхні.

"Це може принести вирішальні переваги збройним силам в плані спостереження, захоплення цілей, розвідки або власного позиціювання на полі бою", - додали в компанії.