"Ніякого прогресу не буде": експерт-міжнародник Дубовик про новий раунд перемовин між Україною та РФ

Таку думку висловив директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимир Дубовик в етері Еспресо.

"Ніякого прогресу не буде тут. Жодного прогресу порівняно з попередніми раундами перемовин я особисто не очікую і думаю, що у всіх нас немає причин очікувати. Тому навпаки, я думаю, що буде Мединський знову та ж делегація, ну може якісь невеличкі зміни в складі делегації з боку Росії. Бо Росія хоче показати, що їхня позиція не змінюється, вони вірять в свою перемогу, вони чекають на Україну, в принципі, на погодитися на ту капітуляцію, якою вони вимагають. Я думаю, що тут змін ніяких не буде", - сказав він.

Володимир Дубовик зауважив, що на перемовинах можуть обговорити нові обміни полоненими, але щодо перемир’я нічого нового очікувати не варто.

"А що можуть обговорити, можуть обговорити черговий раунд обміну полоненими. Щось ще, але навіть щодо перемир’я, я не думаю, ми знову, мабуть, будемо ставити питання про припинення вогню, але Росія неодноразово нам демонструвала останнім часом, що вони не хочуть того робити. Що є умови, на які Україна має піти, які нам неприйнятні і для того, щоб навіть обговорювати припинення вогню. Тому, я думаю, будемо просто зустрічатися задля того, щоб зустрічатися. Ну, не знаю, продуктивність тут невисока. Кожного разу треба демонструвати, що, бачите, Росія демонстративно не хоче обговорювати серйозно припинення вогню і не готова на жодний компроміс на відміну від України", - додав експерт-міжнародник.