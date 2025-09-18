Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
"Нова така напасть": 60-та ОМБр про "дрони-ждуни" на Лиманському напрямку
Ексклюзив

"Нова така напасть": 60-та ОМБр про "дрони-ждуни" на Лиманському напрямку

Оксана Ліховід
18 вересня, 2025 четвер
19:06
Війна з Росією Карта бойових дій за 6-13 вересня

На Лиманському напрямку українські військові фіксують нову загрозу - так звані дрони-ждуни. Вони здатні тривалий час перебувати в режимі очікування, щоб уразити ціль у найменш очікуваний момент

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Максим Білоусов.

"Ситуація на Лиманському напрямку залишається складною. Ворог активно штурмує наші позиції, накопичив значну кількість живої сили навпроти нас. Проти нас діє 20-та армія РФ, і ворог активно використовує тактику штурмів малими групами. Інтенсивно працює ворожа авіація - здійснюються авіаудари по наших позиціях, зокрема скидаються керовані авіабомби (КАБи). Також активно веде вогонь ворожа артилерія, і, звісно ж, дрони", - зазначив Білоусов.

За словами начальника відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, ворог також почав застосовувати новий тип FPV-дронів - так звані дрони-ждуни. Вони з'явилися приблизно 2–3 місяці тому. Ці нові дрони мають спеціальні платформи - вони можуть приземлитися на рівне місце, наприклад, на дорогу, дах будинку, зупинку тощо, -  і чекати, поки з'явиться ціль, зазвичай це автомобіль із нашими військовими.

"Тому необхідно, щоб наша аеророзвідка постійно працювала над виявленням і знищенням таких "дронів-ждунів". Так само важливо, щоб наші бійці, які пересуваються транспортом, були уважними, стежили за обстановкою навколо і мали засоби для швидкого знешкодження таких дронів у разі їх виявлення. Це нова така напасть, яка створює для нас багато незручностей", - наголосив Білоусов.

  • З початку доби, 18 вересня на російсько-українському фронті зафіксували 100 бойових зіткнень, найактивніше окупанти діють на Покровському напрямку.

     





 

