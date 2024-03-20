"Новини оптимістичні": командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" Федоренко про Бахмутський напрямок

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Перебуваю на Бахмутському напрямку, новини оптимістичні. Попри те що противник має чітке завдання захопити Часів Яр, окупувати та підготувати плацдарм для подальших ударно-штурмових дій і, як наслідок, вирівнює лінію бойового зіткнення, а це значить, що штурмує в населених пунктах Богданівка, Іванівське, в напрямку Кліщіївки, Андріївки, але за останні два тижні ворог жодних тактичних успіхів на полі бою не мав", - наголосив Федоренко.

За словами командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес", Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію.

"На окремих відтинках вдається проводити невеличкі операції щодо покращення переднього краю. Це значить вибивати противника з тих позицій, які вони зайняли", - пояснив Федоренко.

Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 80 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Новопавлівському напрямку. Натомість ЗСУ знищили 700 окупантів.



