"Новини оптимістичні": командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" Федоренко про Бахмутський напрямок
Командир батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко зазначив, що Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Перебуваю на Бахмутському напрямку, новини оптимістичні. Попри те що противник має чітке завдання захопити Часів Яр, окупувати та підготувати плацдарм для подальших ударно-штурмових дій і, як наслідок, вирівнює лінію бойового зіткнення, а це значить, що штурмує в населених пунктах Богданівка, Іванівське, в напрямку Кліщіївки, Андріївки, але за останні два тижні ворог жодних тактичних успіхів на полі бою не мав", - наголосив Федоренко.
За словами командира батальйону ударних БПАК "Ахіллес", Силам оборони України вдалося стабілізувати ситуацію.
"На окремих відтинках вдається проводити невеличкі операції щодо покращення переднього краю. Це значить вибивати противника з тих позицій, які вони зайняли", - пояснив Федоренко.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 80 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Новопавлівському напрямку. Натомість ЗСУ знищили 700 окупантів.
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