Росія за добу війни в Україні втратила 700 військових, 9 танків та 16 артсистем

Про це 20 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 433 090 (+700) осіб

танків ‒ 6828 (+9) од.

бойових броньованих машин ‒ 13 058 (+9)

артилерійських систем – 10 714 (+16)

РСЗВ – 1017 (+0)

засобів ППО ‒ 721 (+0)

літаків – 347 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8355 (+37)

крилатих ракет ‒ 1922 (+0)

кораблів/катерів ‒ 26 (+0)

підводних човнів - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 198 (+7)

спеціальної техніки ‒ 1738 (+3)

Зведення Генштабу: Ворог упродовж доби провів 80 штурмів на 7 напрямках: де атакували найбільше

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних штурмів позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 14 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські сили відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено 1 штурм позицій наших військ.

Російські сили завдали 4 ракетних та 86 авіаційних ударів по Україні

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Лукашівка, Білопілля Сумської області; Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке Харківської області; Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Веселе, Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Новоселівка Перша, Уманське та Старомайорське Донецької області; Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ЗСУ уразили 2 склади боєприпасів та наземний пункт управління БПЛА ворога

Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 наземному пункту управління БПЛА та 1 станції РЕБ противника.