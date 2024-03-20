Росія за добу війни в Україні втратила 700 військових, 9 танків та 16 артсистем
Протягом минулої доби на фронті відбулося щонайменше 80 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Новопавлівському напрямку. Натомість ЗСУ знищили 700 окупантів
Про це 20 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.03.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 433 090 (+700) осіб
- танків ‒ 6828 (+9) од.
- бойових броньованих машин ‒ 13 058 (+9)
- артилерійських систем – 10 714 (+16)
- РСЗВ – 1017 (+0)
- засобів ППО ‒ 721 (+0)
- літаків – 347 (+0)
- гелікоптерів – 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8355 (+37)
- крилатих ракет ‒ 1922 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0)
- підводних човнів - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 198 (+7)
- спеціальної техніки ‒ 1738 (+3)
Зведення Генштабу: Ворог упродовж доби провів 80 штурмів на 7 напрямках: де атакували найбільше
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив 10 безуспішних штурмів позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 14 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 7 атак противника в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області.
На Авдіївському напрямку українські сили відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 6 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.
На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби здійснено 1 штурм позицій наших військ.
Російські сили завдали 4 ракетних та 86 авіаційних ударів по Україні
Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Велика Лукашівка, Білопілля Сумської області; Козача Лопань, Мокра Рокитна, Веселе та Ізбицьке Харківської області; Серебрянське лісництво та Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Веселе, Костянтинівка, Очеретине, Тоненьке, Побєда, Новомихайлівка, Новоселівка Перша, Уманське та Старомайорське Донецької області; Антонівка Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
ЗСУ уразили 2 склади боєприпасів та наземний пункт управління БПЛА ворога
Авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 складах боєприпасів, 1 наземному пункту управління БПЛА та 1 станції РЕБ противника.
- Протягом доби 19 березня Сили оборони України відбили на Авдіївському напрямку 11 атак російських окупантів. На фронті було зафіксовано 67 бойових зіткнень.
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