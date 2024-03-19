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Протягом доби Сили оборони відбили 11 російських атак на Авдіївському напрямку, було зафіксовано 67 бойових зіткнень, - Генштаб

19 березня, 2024 вiвторок
19:31
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

Протягом доби 19 березня Сили оборони України відбили на Авдіївському напрямку 11 атак російських окупантів. На фронті було зафіксовано 67 бойових зіткнень

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 19 березня.

Ворожі обстріли України

За добу ворог завдав 3 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Лукашівка, Білопілля Сумської області, Козача Лопань та Ізбицьке Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку РФ здійснила 3 безуспішні штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 8 атак ворога в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Веселе Донецької області та Серебрянського лісництва. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Предтечине, Кліщіївка, Біла Гора Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Миколаївка, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Очеретине та Тоненьке Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Прогрес, Вовче, Желанне, Мирноград, Новогродівка, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Побєда та Новомихайлівка. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів.

На Оріхівському напрямку ворог 4 рази за підтримки авіації атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку протягом доби ворог здійснив 1 атаку на позиції наших військ на лівому березі Дніпра. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Антонівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2-х складах боєприпасів та одному засобу РЕБ ворога.

  • Протягом минулої доби на фронті відбулося 56 бойових зіткнень. На Новопавлівському напрямку росіяни за підтримки авіації 21 раз безрезультатно намагалися прорвати оборону ЗСУ.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Донеччина
окупанти
Авдіївка
Бахмут
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