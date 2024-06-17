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Війна з Росією: хроніка
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Новий крок у бік ескалації: Згурець про бойову отруйну речовину, яку ворог застосував на полі бої

17 червня, 2024 понедiлок
09:39
Війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що люїзит, як й інші бойові отруйні речовини, за міжнародними правилами ведення війни заборонено використовувати на полі бою. Таке зобов'язання про не використання брала на себе і Російська Федерація

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Люїзит є бойовою отруйною речовиною. Декілька разів були підтвердження випадків використання люїзиту ще минулого року. Це речовина, яка спричиняє спочатку подразнення шкіри, потім отруєння, що має вкрай негативні наслідки для життя та здоров'я військовослужбовців. Люїзит заборонений до використання, як і всі бойові отруйні речовини. І зобов'язання про не використання брала на себе Російська Федерація", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За його словами, перед цим масово використовувалися такі речі, як хлорпікрин, у форматі бойових гранат, що застосовуються, умовно кажучи, під час розгону демонстрантів. І цей хлорпікрин використовувався росіянами у скидах з дронів.

"Використання люїзиту – новий крок у бік ескалації, у бік використання бойових отруйних речовин. На мою думку, це має бути приводом для розгляду цієї ситуації міжнародними структурами, які відповідають за дотримання правил ведення бойових дій. Ми розуміємо, що Росія ігнорує такі правила, але у будь-якому разі надання розголосу цьому факту є вкрай важливим на поточному етапі. Сподіваюся, що наші відповідні органи забезпечать збір даних про випадок використання ворогом люїзиту, а також максимальне інформування світової спільноти, що Росія вдається до використання бойових отруйних речовин на полі бою", - резюмував Сергій Згурець.

  • У вересні 2022 року Артем Рубан, боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії України з Донеччини розповідав , що на Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це міг бути хлорпікрин.
  • 1 травня 2024 року державний департамент США підтвердив, що окупаційні війська РФ застосували проти Сил оборони України заборонену хімічну речовину хлорпікрин.
  • 7 тарвня Міжнародна Організація із заборони хімічної зброї повідомила про перевірку інформації від України та Росії, які звинуватили одна одну в застосуванні хімічної зброї.
  • 15 червня командир спеціального розвідувального підрозділу Денис Ярославський на своїй сторінці у Facebook розповів, що ворог почав застосовувати боєприпаси з люїзитом , "бойова отруйна хімічна речовина, має запах схожий на квіти пеларгонії, колір диму - схожий на багнюку".
Теги:
Україна
Росія
Сергій Згурець
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
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