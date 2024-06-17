Новий крок у бік ескалації: Згурець про бойову отруйну речовину, яку ворог застосував на полі бої

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Люїзит є бойовою отруйною речовиною. Декілька разів були підтвердження випадків використання люїзиту ще минулого року. Це речовина, яка спричиняє спочатку подразнення шкіри, потім отруєння, що має вкрай негативні наслідки для життя та здоров'я військовослужбовців. Люїзит заборонений до використання, як і всі бойові отруйні речовини. І зобов'язання про не використання брала на себе Російська Федерація", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.

За його словами, перед цим масово використовувалися такі речі, як хлорпікрин, у форматі бойових гранат, що застосовуються, умовно кажучи, під час розгону демонстрантів. І цей хлорпікрин використовувався росіянами у скидах з дронів.

"Використання люїзиту – новий крок у бік ескалації, у бік використання бойових отруйних речовин. На мою думку, це має бути приводом для розгляду цієї ситуації міжнародними структурами, які відповідають за дотримання правил ведення бойових дій. Ми розуміємо, що Росія ігнорує такі правила, але у будь-якому разі надання розголосу цьому факту є вкрай важливим на поточному етапі. Сподіваюся, що наші відповідні органи забезпечать збір даних про випадок використання ворогом люїзиту, а також максимальне інформування світової спільноти, що Росія вдається до використання бойових отруйних речовин на полі бою", - резюмував Сергій Згурець.