"Нью-Йорк відзначає річницю повернення Криму до Росії": роспропаганда поширює новий фейк

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У повідомленні йдеться, що російські telegram-канали поширюють відео начебто зовнішньої реклами з Нью-Йорка, де йдеться: "Крим - це Росія! 10 років об'єднані".

"Верифікувавши інформацію, Центр повідомляє, що ця "реклама" - чергова фальсифікація російських пропагандистів, оскільки на оригінальному відео транслюється реклама іншого змісту", - зазначають в ЦПД.

Метою поширення таких фейків є легітимізація окупації українського півострова та створення ілюзію, що її підтримує західне суспільство.