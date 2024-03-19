"Нью-Йорк відзначає річницю повернення Криму до Росії": роспропаганда поширює новий фейк
Російські пропагандисти поширюють фейк про те, що нібито у Нью-Йорку відзначили 10-ту річницю анексії Криму
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У повідомленні йдеться, що російські telegram-канали поширюють відео начебто зовнішньої реклами з Нью-Йорка, де йдеться: "Крим - це Росія! 10 років об'єднані".
"Верифікувавши інформацію, Центр повідомляє, що ця "реклама" - чергова фальсифікація російських пропагандистів, оскільки на оригінальному відео транслюється реклама іншого змісту", - зазначають в ЦПД.
Метою поширення таких фейків є легітимізація окупації українського півострова та створення ілюзію, що її підтримує західне суспільство.
- 16 березня стало відомо, що пропагандистські канали поширюють фейкову інформацію про те, що в Україні хочуть мобілізувати щонайменше 3 млн бездітних жінок.
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