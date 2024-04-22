Один із критеріїв вступу до ЄС: в Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордоном

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Координаційний центр призначений для забезпечення моніторингу і висвітлення обстановки на державному кордоні. Його створили на базі Ситуаційного центру Міністерства внутрішніх справ відповідно до вимог регламенту ЄС.

У складі центру працюватимуть співробітники Держприкордонслужби, Державної митниці, Нацполіції, Нацгвардії та міграційної служби.

"Робота Центру буде спрямована на сприяння забезпеченню координації дій суб’єктів ІУК (Інтегрованого управління кордоном, - ред.), здійснення обміну даними та проведення досліджень, формування спільних висновків та прогнозів, підготовку ситуаційного звіту про обстановку на державному кордоні", – прокоментував перший заступник Голови ДПСУ Володимир Нікіфоренко.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що діяльність центру дозволяє безперервно в режимі 24/7 стежити за станом безпекового середовища в країні.