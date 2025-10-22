Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією Один із варіантів стратегічного тиску Трампа на Путіна - це гонка озброєнь, - політолог Таран
Ексклюзив

Один із варіантів стратегічного тиску Трампа на Путіна - це гонка озброєнь, - політолог Таран

Євген Козярін
22 жовтня, 2025 середа
22:50
Війна з Росією Сергій Таран

Президент США Дональд Трамп починає повторювати цей досвід Холодної війни. Гонка озброєнь з РФ була б навіть дуже зручна з погляду внутрішньої американської політики

Зміст

Про це сказав політолог Сергій Таран в етері Еспресо. 

"Я думаю, що якраз ядерні випробування - це швидше не для Трампа, а для Європи. Тому що, якщо зараз Путін буде провокувати Трампа на гонку озброєнь, то Росія цю гонку озброєнь програє набагато швидше, ніж ми собі це уявляємо. Тому що в Росії нема навіть близько тих технічних і фінансових можливостей, які є в Сполучених Штатів. Щобільше, я думаю, що один із варіантів, як Трамп може стратегічно тиснути на Путіна - це нав'язати йому гонку озброєнь, яка виснажить російську економіку", - розповів він.

Політолог нагадав, що під час Холодної війни саме гонка озброєнь стала вирішальним фактором тиску на Радянський Союз. 

"Радянський Союз не міг витримати конкуренції з західним світом. Ну і ми знаємо, чим це все закінчилося. І Трамп час від часу починає повторювати цей досвід Холодної війни. Він згадує і низьку ціну на нафту, яка призвела до розпаду Радянського Союзу і гонку озброєнь. І для Трампа, в принципі, така гонка озброєнь була б навіть дуже зручна з погляду внутрішньої американської політики. Адже зараз ось уже фактично в Сполучених Штатах почалися вибори до Конгресу. Вибори будуть через рік, але підготовка почалася і вже зараз треба думати про те, що говорити виборцям", - заявив Таран.

Він наголосив, що нема про що Трампу говорити.

"Говорити про те, що він завершив війну в Україні, він не може. А настрої американських виборців, зокрема, республіканців говорять про те, що більшість республіканців, і це, до речі, значна зміна, яка сталася за останній рік, вважають, що Трамп повинен підтримувати Україну і тиснути на Росію", - вважає політолог. 

На його думку, гонка озброєнь була б вигідна Трампу, навіть з погляду внутрішньої американської політики. 

"Він навіть свого часу казав, що ми хочемо організувати таку протиповітряну оборону, він навіть назвав це золотим куполом, яка захистить від будь-яких ракет. Проти яких ракет він мав на увазі? Зрозуміло, що він мав на увазі, в першу чергу, російські ракети, бо їх фізично найбільше і вони найдалекобійніші. Тому насправді оце от випробування нервів Трампа для Путіна дуже закінчиться погано", - сказав Таран.

Політолог вважає, що ядерні випробування - це все-таки це разова акція. 

"Вона розрахована на те, щоб тиснути на Європу. Це крок відчаю, тому що у Путіна особливо нема що і показати світові як аргумент, то це він і показує, він постійно говорить про свою ядерну зброю, про те, що він може і застосувати, якщо буде потрібно. Про це постійно говорять пропагандисти", - зазначив він.

На думку Тарана, щодо США, то це така погана гра.

"Я б навіть хотів, щоб у Путіна була така ілюзія, що можна лякати Сполучені Штати ядерною зброєю, тому що це б спровокувало дії Трампа у відповідь і це б дуже погано обернулося для російської економіки. Тим більше, що на Заході і зокрема в Сполучених Штатах тоді би, в такому разі, Росію би сприймали не просто як загрозу Європі чи Україні, яка далеко, а це би сприймали як загрозу самим США. І тоді би політика Штатів і відданість тиску на Росію була б набагато вище, тому що це було б уже тоді про американську безпеку, бо це, до речі, було під час Холодної війни. Тому Трамп може, звісно, спостерігати за оцими випробуваннями, які є в Росії, але якщо він буде відповідати, то я думаю, що для Путіна це завершиться дуже і дуже недобре", - підсумував політолог.

Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
ядерна зброя
Дональд Трамп
"Вердикт" із Сергієм Руденком
Читайте також:
Соломія Бобровська
Автор Євген Козярін
20 жовтня, 2025 понедiлок
"Треба, щоб командування корпусу пояснило ситуацію": нардепка Бобровська про затримання військових в Тернополі
художній музей Лувр
Автор Марія Музиченко
21 жовтня, 2025 вiвторок
Паризька прокурорка озвучила приблизну вартість викрадених коштовностей з Лувру
Віталій Чепинога
Автор Віталій Чепинога
19 жовтня, 2025 неділя
Ми не цифри. Ми — люди з курганів і культур штрихованої кераміки
Київ
+7.3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.53
    Купівля 41.53
    Продаж 42
  • EUR
    Купівля 48.23
    Продаж 48.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 жовтня
22:39
Оновлено
БПЛА
РФ атакує Україну безпілотниками: на Київщині спрацювала ППО
22:27
Оновлено
За добу на фронті зафіксували 111 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
22:12
санкції проти Росії
У Євросоюзі погодили 19-й пакет санкцій проти РФ
21:53
ремонт доріг
Кабмін додатково спрямує понад 700 млн грн на ремонт доріг у трьох областях: деталі
21:39
Оновлено
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 3-го туру
21:39
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Тіньовий бюджет ТЦК складає €2 млрд, - Разумков
21:30
Радослав Сікорський
Сікорський побажав Роберту "Мадяру" Бровді повністю вивести з ладу нафтопровід "Дружба"
21:23
Прапор США
Комітет сенату США схвалив законопроєкти про визнання РФ державою-спонсором тероризму та конфіскацію її заморожених активів
20:49
Оновлено
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені
20:26
DOT-Chain
Закупівлі через цифрову систему DOT-Chain стали доступними для Нацгвардії
20:19
вакцинація
Гра в вакцинацію: як українцям доводиться "проходити квести", аби захистити своє здоров'я 
20:13
Аналітика
Україна ЄС
Чому Європа – гаманець без голосу: як Трамп і Путін хочуть вирішити долю України без ЄС
20:13
Ексклюзив
Олексій Панич
Путін вже не впевнений, що колись прийде в Україну зі своїми військами, тому так б‘є по енергетиці, - філософ Панич
20:12
Ексклюзив
Сенат США
Республіканцям для прийняття бюджету в сенаті США треба 8 голосів демократів, - професор Айзенберг
20:03
OPINION
Америка у дзеркалі Росії
19:43
електроенергія
Ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними під час цього опалювального сезону, - Свириденко
19:35
Ексклюзив
росія, санкції
За "великою російською культурою" стоять великі російські гроші, - журналістка Ситник
19:27
Кінофестиваль "Молодість" оголосив позаконкурсну програму
19:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
"Ціль так само і Костянтинівка": головний сержант бригади "Холодний Яр" пояснив, чому окупанти хочуть зайти до великих міст до холодів
19:22
Суд
Обвинувачений в організації замаху на вбивство одеських активістів Бейбутяна та Ганула отримав 14 років позбавлення волі
18:58
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
"Не просто рядові підприємства, а унікальні": військовий експерт Ступак про цілі Сил оборони на території РФ
18:52
ППО ЗСУ
Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині
18:51
Google
У Google заявили про розробку революційного алгоритму квантових обчислень: як його планують застосовувати
18:37
оборона ЄС
ЄС схвалив механізм компенсації для жертв російської агресії
18:20
Трамп
"Трамп знову перейняв усі тези Путіна": Le Monde стверджує, що європейські дипломати розчаровані зустріччю президента США із Зеленським
18:15
Ніл Кромптон
Новим послом Великої Британії в Україні стане Ніл Кромптон: що про нього відомо
18:05
OPINION
Провал Будапешта. Що буде далі із завершенням війни?
17:56
Збирали донати від імені "Мадяра" й привласнювали: у Києві затримали двох одеситів, один з них - неповнолітній
17:47
Литва прапор
Уряд Литви розірвав угоду з РФ про взаємні поїздки громадян
17:07
Аналітика
стіна дронів
Чи не пізно для Європи бути готовою до оборони до 2030 року?
16:49
винищувач JAS 39 Gripen Demo
Україна підписала зі Швецією угоду про наміри закупити до 150 винищувачів Gripen
16:42
Оновлено
Атака на Київ 22 жовтня 2025 року
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: у Києві та області загинули 5 людей, серед них немовля і 12-річна дитина
16:20
Режисеру Білоусу обрали запобіжний захід у справі про сексуальне насильство над студентками
16:14
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія надає Україні додаткові $150 млн на закупівлю газу
16:02
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
В усіх регіонах діють графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 22 жовтня
16:02
OPINION
Нічого нового. Стандартний Трамп
15:59
Ексклюзив
російська пропаганда
Напряму платять гроші: журналістка Василенко про механізми російської пропаганди в Німеччині
15:47
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:41
ДБР
Затримано двох військових, які викрали 24 тонни пального з військової частини на Харківщині для продажу
15:25
Ексклюзив
москва, кремль
У Кремлі не приховують, що російська культура - це особлива спецоперація, - активістка Ситник
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV