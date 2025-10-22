Один із варіантів стратегічного тиску Трампа на Путіна - це гонка озброєнь, - політолог Таран

Про це сказав політолог Сергій Таран в етері Еспресо.

"Я думаю, що якраз ядерні випробування - це швидше не для Трампа, а для Європи. Тому що, якщо зараз Путін буде провокувати Трампа на гонку озброєнь, то Росія цю гонку озброєнь програє набагато швидше, ніж ми собі це уявляємо. Тому що в Росії нема навіть близько тих технічних і фінансових можливостей, які є в Сполучених Штатів. Щобільше, я думаю, що один із варіантів, як Трамп може стратегічно тиснути на Путіна - це нав'язати йому гонку озброєнь, яка виснажить російську економіку", - розповів він.

Політолог нагадав, що під час Холодної війни саме гонка озброєнь стала вирішальним фактором тиску на Радянський Союз.

"Радянський Союз не міг витримати конкуренції з західним світом. Ну і ми знаємо, чим це все закінчилося. І Трамп час від часу починає повторювати цей досвід Холодної війни. Він згадує і низьку ціну на нафту, яка призвела до розпаду Радянського Союзу і гонку озброєнь. І для Трампа, в принципі, така гонка озброєнь була б навіть дуже зручна з погляду внутрішньої американської політики. Адже зараз ось уже фактично в Сполучених Штатах почалися вибори до Конгресу. Вибори будуть через рік, але підготовка почалася і вже зараз треба думати про те, що говорити виборцям", - заявив Таран.

Він наголосив, що нема про що Трампу говорити.

"Говорити про те, що він завершив війну в Україні, він не може. А настрої американських виборців, зокрема, республіканців говорять про те, що більшість республіканців, і це, до речі, значна зміна, яка сталася за останній рік, вважають, що Трамп повинен підтримувати Україну і тиснути на Росію", - вважає політолог.

На його думку, гонка озброєнь була б вигідна Трампу, навіть з погляду внутрішньої американської політики.

"Він навіть свого часу казав, що ми хочемо організувати таку протиповітряну оборону, він навіть назвав це золотим куполом, яка захистить від будь-яких ракет. Проти яких ракет він мав на увазі? Зрозуміло, що він мав на увазі, в першу чергу, російські ракети, бо їх фізично найбільше і вони найдалекобійніші. Тому насправді оце от випробування нервів Трампа для Путіна дуже закінчиться погано", - сказав Таран.

Політолог вважає, що ядерні випробування - це все-таки це разова акція.

"Вона розрахована на те, щоб тиснути на Європу. Це крок відчаю, тому що у Путіна особливо нема що і показати світові як аргумент, то це він і показує, він постійно говорить про свою ядерну зброю, про те, що він може і застосувати, якщо буде потрібно. Про це постійно говорять пропагандисти", - зазначив він.

На думку Тарана, щодо США, то це така погана гра.

"Я б навіть хотів, щоб у Путіна була така ілюзія, що можна лякати Сполучені Штати ядерною зброєю, тому що це б спровокувало дії Трампа у відповідь і це б дуже погано обернулося для російської економіки. Тим більше, що на Заході і зокрема в Сполучених Штатах тоді би, в такому разі, Росію би сприймали не просто як загрозу Європі чи Україні, яка далеко, а це би сприймали як загрозу самим США. І тоді би політика Штатів і відданість тиску на Росію була б набагато вище, тому що це було б уже тоді про американську безпеку, бо це, до речі, було під час Холодної війни. Тому Трамп може, звісно, спостерігати за оцими випробуваннями, які є в Росії, але якщо він буде відповідати, то я думаю, що для Путіна це завершиться дуже і дуже недобре", - підсумував політолог.