Один з найжорсткіших вироків у РФ: звинувачена у вбивстві пропагандиста Татарова Дар'я Трепова отримала 27 років колонії
Дар'я Трепова отримала 27 років колонії загального режиму у справі про вибух кафе в центрі Санкт-Петербурга в результаті якого загинув військкор Владлен Татарський. Це один із найжорсткіших вироків, винесених жінці в історії сучасної Росії
Про це пише телеграм-канал Агентство.Новости.
Такий тривалий термін склався через сукупність покарання за трьома статтями. Також їй призначили штраф у 600 тисяч рублів.
У теорії максимальне покарання для жінки у РФ – 35 років за сукупністю вироків. Однак випадків, коли суди призначали б таке жорстке покарання жінці, знайти не вдалося.
Видання зазначає, що це перший вирок у справах замахів на ключових прихильників війни в Росії, за яким обвинувачений засуджується до колонії. Обвинувачені у справі про вбивство Дарії Дугіної Наталія Вовк та Богдан Циганенко заарештовані заочно і не перебувають у Росії.
Також заочно арештований командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Капустін, якого звинувачують у причетності до замаху на Костянтина Малофєєва.
Обвинувачений у справі про замах на Захара Прилєпіна Олександр Пермяков перебуває під арештом, як і вісім обвинувачених у справі про замах на Маргариту Симоньян та Ксенію Собчак. Одному з обвинувачених у справі про замах на Володимира Соловйова Василю Стрижакову призначили примусове лікування.
- Нагадаємо, 2 квітня 2023 року у Петербурзі стався вибух, внаслідок якого було вбито військового блогера Владлена Татарського. За версією слідства, вибуховий пристрій міг бути закладений у гіпсове погруддя, яке Татарському передала Дар'я Трепова. Слідчий комітет та Національний антитерористичний комітет РФ заявляли, що до вибуху причетні українські спецслужби. Слова самої Трепової на допиті теж свідчили на користь цієї версії. Підсудна неодноразово говорила в суді, що не знала про вибухівку у статуетці.
- Відповідальність за вбивство військкора і пропагандиста Татарського взяла на себе Національна республіканська армія, вони ж повідомляли про організацію замаху на Дугіну.
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