Один з найжорсткіших вироків у РФ: звинувачена у вбивстві пропагандиста Татарова Дар'я Трепова отримала 27 років колонії

Про це пише телеграм-канал Агентство.Новости.

Такий тривалий термін склався через сукупність покарання за трьома статтями. Також їй призначили штраф у 600 тисяч рублів.

У теорії максимальне покарання для жінки у РФ – 35 років за сукупністю вироків. Однак випадків, коли суди призначали б таке жорстке покарання жінці, знайти не вдалося.

Видання зазначає, що це перший вирок у справах замахів на ключових прихильників війни в Росії, за яким обвинувачений засуджується до колонії. Обвинувачені у справі про вбивство Дарії Дугіної Наталія Вовк та Богдан Циганенко заарештовані заочно і не перебувають у Росії.

Також заочно арештований командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Капустін, якого звинувачують у причетності до замаху на Костянтина Малофєєва.

Обвинувачений у справі про замах на Захара Прилєпіна Олександр Пермяков перебуває під арештом, як і вісім обвинувачених у справі про замах на Маргариту Симоньян та Ксенію Собчак. Одному з обвинувачених у справі про замах на Володимира Соловйова Василю Стрижакову призначили примусове лікування.