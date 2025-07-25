"Одне з питань, яке ми намагаємося вирішити": Веніславський назвав основну мотивацію українців воювати
Після 3,5 років виснажливої війни проти російських окупантів основною мотивацією служити залишається фінансова винагорода
Про це член оборонного комітету ВР Федір Веніславський сказав в інтерв'ю УНІАН.
"Генерал Сирський правильно говорить, що головним мотиватором в сучасній війні, в бажанні воювати проти ворога, захищаючи державний суверенітет, є фінансова складова. Після 3,5 років війни на виснаження йдеться винятково про мотивацію фінансову", - сказав парламентар.
Водночас він визнав, що знайти гроші не так просто, тим паче, що партнери більше допомагають зброєю та грошима на соціальні видатки.
"Тому це (де взяти гроші на військо, - ред.) одне з найскладніших питань, яке ми намагаємося вирішити", - заявив Веніславський.
Він нагадав, що Росія за останній рік наростила військо, яке воює на території України, на понад 100 тис. осіб.
"На цьому фоні ми маємо думати про і формування резервів, і про збільшення особового складу. А для цього потрібні фінанси", – сказав нардеп.
Відповідаючи на запитання щодо того, чи виправдовує себе програма "Контракт 18-24", Веніславський відмовився озвучувати кількість тих, хто долучився.
"Ми не можемо розголошувати цифри, бо це інформація для обмежено доступу. Але, скажемо так - не настільки цей результат такий, щоб був блискучим. Але і провальним також його не назву", - сказав політик.
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