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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Зеленський проситиме Європу допомогти з підвищенням зарплат українським військовим

Юлія Юліна
25 липня, 2025 п'ятниця
16:38
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський планує звернутися до європейських союзників з проханням допомогти фінансувати підвищення зарплат військовослужбовцям

Зміст

Про це пише Bloomberg.

Таким чином Зеленський планує розв'язати проблему нестачі живої сили.

"Раніше європейці відмовлялися фінансувати зарплати нашим військовослужбовцям, лише зброю", - сказав Зеленський журналістам.

"Наші військовослужбовці самі можуть бути зброєю, яка захищає всіх", - додав він.

На тлі невдоволення мобілізаційною кампанією в Україні, яка триває вже четвертий рік війни, уряд Володимира Зеленського хоче мотивувати добровольців високими виплатами за підписання контрактів на службу в армії. Росія вже давно використовує великі премії та зарплати, щоб щомісяця залучати десятки тисяч військових.

Збільшення виплат українським військовим ще більше навантажить держбюджет, дефіцит якого торік перевищив 20% ВВП через значні військові витрати. Видання нагадує, що Україна залежить від багатомільярдної допомоги іноземних партнерів, які поки відмовляються фінансувати саме військові потреби.

Міжнародний валютний фонд, що надає Україні кредитну програму на $16 млрд, закликає скоротити бюджетний дефіцит. Водночас прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд не планує підвищувати податки. За її словами, міжнародні донори виділили лише половину з потрібних $75 млрд на наступні два роки.

Україна потребує щороку $25 млрд для виробництва дронів, систем радіоелектронної боротьби та ракет. Це, за словами Зеленського, може призвести до дефіциту бюджету на рівні $65 млрд у 2026 році.

Українська влада вже почала перемовини з лідерами ЄС і НАТО, зокрема Францією, Великою Британією та США щодо цих потреб. Зеленський назвав цю тему дуже складною.

Також він повідомив, що українські компанії почали виробляти дрони-перехоплювачі, тож Україні терміново потрібно $6 млрд на масштабування виробництва. США погодилися закуповувати українські дрони, а Україна прагне укласти контракт на суму від $10 до $30 млрд. Переговорами займаються міністр оборони Денис Шмигаль, секретар РНБО Рустем Умєров та радник президента Олександр Камишін.

Нагадаємо, в Україні діє програма "Контракт 18-24", яка має на меті залучити юнаків віком до 25 років до служби у війську за контрактом.

Контракт для українців віком до 24 років: що відомо

У жовтні 2024 року в ОП заявили, що США тиснуть на президента Володимира Зеленського щодо зниження мобілізаційного віку. Однак пізніше глава держави сказав, що, перш ніж знижувати мобілізаційний вік, потрібно доукомплектувати бригади. "Ми багато чули сигналів щодо мобілізаційного віку наших військових від представників колишньої адміністрації (президента США, – ред.), деяких країн НАТО. Я не буду казати чітку цифру, але у нас понад сто бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки – броньованої, артилерійської", – заявив Зеленський.

У грудні 2024 року нардеп Федір Веніславський сказав, що жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років немає.

У січні 2025 року в ОП повідомили, що невдовзі в Україні запропонують зміни до законодавства та указів президента щодо призову чоловіків віком від 18 до 25 років.

Пізніше член оборонного комітету ВР Федір Веніславський заявив, що держава планує стимулювати юнаків віком до 25 років добровільно долучатися до війська. За його словами, Україна не запропонує кращі фінансові умови для тих, хто укладе контракт, у порівнянні з тими, хто вже служить, однак може передбачити одноразові виплати в разі укладання контракту.

У лютому президент Володимир Зеленський розповів, що українці віком від 18 до 24 років, які укладуть контракти на службу в Силах оборони, зможуть за рік заробити 1 млн грн. Також передбачено інші бонуси.

З 12 лютого в Резерв+ можна подати заявку на укладення контракту в межах проєкту "Контракт 18-24".

Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
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