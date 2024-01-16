Оголошено обов'язкову евакуацію ще з двох громад Харківщини

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Заклик виїжджати стосується родин із дітьми, які проживають у населених пунктах:

Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка Кіндрашівської громади;

Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха Курилівської громади.

Нині в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.

Синєгубов наголосив, що всіх евакуйованих буде забезпечено житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.

"Закликаємо мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей", - резюмував чиновник.