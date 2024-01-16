Оголошено обов'язкову евакуацію ще з двох громад Харківщини
З міркувань безпеки влада Харківщини ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію населення з Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Заклик виїжджати стосується родин із дітьми, які проживають у населених пунктах:
- Благодатівка, Вишнівка, Василівка, Велика Шапківка, Гусинка, Грушівка, Дорошівка, Єгорівка, Курочкіне, Ковалівка, Миколаївка Перша, Моначинівка, Московка, Нечволодівка, Просянка, Прилютове, Самборівка, Смородьківка, Соболівка, Садове, Цибівка Кіндрашівської громади;
- Біле, Воронцівка, Лісна Стінка, Сенькове, Синиха Курилівської громади.
Нині в цих населених пунктах перебуває 3043 людей, з них 279 – діти.
Синєгубов наголосив, що всіх евакуйованих буде забезпечено житлом і підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.
"Закликаємо мешканців громад відповідально поставитися до власного життя та життя своїх дітей", - резюмував чиновник.
- У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей із супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
- 27 жовтня Рада оборони Харківської області прийняла рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з Куп'янського району.
- 29 листопада Синєгубов повідомив, що з трьох громад на Харківщині евакуювали всіх дітей.
- 12 грудня Синєгубов припускав, що на Харківщині можуть оголосити примусову евакуацію ще з кількох громад.
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