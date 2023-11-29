З трьох громад Куп'янщини евакуювали всіх дітей

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Останні дві сім'ї з дітьми шукали майже тиждень. Вчора з батьками вивезли останню дівчинку, що залишалася в небезпечному районі", - написав він.

Також, за даними поліції, ще одна сім'я з двома дітьми самостійно виїхала за межі Харківської області.

Усього з трьох громад Куп'янського району, де була оголошена евакуація, разом із батьками вивезено 299 дітей, зазначив Синєгубов.

Чиновник підкреслив, що в Пункті приймання евакуйованих, що працює у Харкові, ці сім'ї отримали необхідну гуманітарну, консультативну, медичну і психологічну допомогу.

"Усі, хто цього потребував отримали безплатне житло. Усього розселені 493 людини", - написав Синєгубов.