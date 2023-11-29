З трьох громад Куп'янщини евакуювали всіх дітей
Поліція завершила евакуацію родин із дітьми з трьох громад Куп'янського району Харківської області, який перебуває під постійними ворожими обстрілами
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Останні дві сім'ї з дітьми шукали майже тиждень. Вчора з батьками вивезли останню дівчинку, що залишалася в небезпечному районі", - написав він.
Також, за даними поліції, ще одна сім'я з двома дітьми самостійно виїхала за межі Харківської області.
Усього з трьох громад Куп'янського району, де була оголошена евакуація, разом із батьками вивезено 299 дітей, зазначив Синєгубов.
Чиновник підкреслив, що в Пункті приймання евакуйованих, що працює у Харкові, ці сім'ї отримали необхідну гуманітарну, консультативну, медичну і психологічну допомогу.
"Усі, хто цього потребував отримали безплатне житло. Усього розселені 493 людини", - написав Синєгубов.
- У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
- 27 жовтня Рада оборони Харківської області прийняла рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з Куп'янського району. "На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами", - заявив Синєгубов. Евакуації підлягають сім'ї з дітьми з населених пунктів: с. Кіндрашівка, с. Тищенківка, м. Куп'янськ, смт Куп'янськ-Вузловий, смт Ківшарівка, с. Глушківка, с. Колісниківка, с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Подоли.
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