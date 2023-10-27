На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з трьох громад

Про це повідомляє голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами", - заявив Синєгубов.

Евакуації підлягають сім'ї з дітьми з населениних пунктів: с. Кіндрашівка, с. Тищенківка, м. Куп'янськ, смт Куп'янськ-Вузловий, смт Ківшарівка, с. Глушківка, с. Колісниківка, с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Подоли, де наразі перебуває 275 дітей.

Зокрема, за словами голови Харківської ОДА, згідно рішення Ради оборони дітям буде заборонено в’їжджати у вказані громади.

Він додав, що діти можуть бути евакуйовані обов'язково щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном. Усіх евакуйованих буде забезпечено житлом та підтримкою від міжнародних гуманітарних організацій.