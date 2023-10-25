У Куп'янському районі відбудеться примусова евакуація з 10 населених пунктів

Про це він написав у телеграмі.

"Задля збереження життя та здоров'я людей закликаємо громадян до евакуації з небезпечних територій. Готуємо рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із 10 населених пунктів Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Там перебуває 275 дітей", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов підкреслив, що діти можуть бути евакуйовані тільки щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном.

Очільник ОВА також порекомендував цивільним, передусім родинам із дітьми, евакуюватися з Борівської громади Ізюмського району, в тому числі з смт Борова. Зараз там проживає 8900 людей, серед них - 844 дитини.

"Усі евакуйовані будуть забезпечені житлом, матимуть підтримку та повний супровід від міжнародних гуманітарних організацій, якщо будуть виїжджати за межі області - отримають одноразові виплати. За бажання буде організована евакуація в західні області України", - зазначив він.