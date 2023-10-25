У Куп'янському районі відбудеться примусова евакуація з 10 населених пунктів
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у 10 населених пунктах Куп'янського району відбудеться примусова евакуація сімей з дітьми
Про це він написав у телеграмі.
"Задля збереження життя та здоров'я людей закликаємо громадян до евакуації з небезпечних територій. Готуємо рішення про примусову евакуацію сімей з дітьми із 10 населених пунктів Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району. Там перебуває 275 дітей", - йдеться у повідомленні.
Синєгубов підкреслив, що діти можуть бути евакуйовані тільки щонайменше з одним із батьків або іншим опікуном.
Очільник ОВА також порекомендував цивільним, передусім родинам із дітьми, евакуюватися з Борівської громади Ізюмського району, в тому числі з смт Борова. Зараз там проживає 8900 людей, серед них - 844 дитини.
"Усі евакуйовані будуть забезпечені житлом, матимуть підтримку та повний супровід від міжнародних гуманітарних організацій, якщо будуть виїжджати за межі області - отримають одноразові виплати. За бажання буде організована евакуація в західні області України", - зазначив він.
- 23 жовтня було ухвалено рішення про проведення примусової евакуації дітей із 8 населених пунктів Бахмутського та Покровського районів Донецької області.
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